Am Freitag, 29. Oktober, wählt der hr-Rundfunkrat einen neuen Intendanten oder eine neue Intendantin. Das Amt wird er oder sie am 1. März 2022 antreten, wenn hr-Intendant Manfred Krupp zum Ende seiner Amtszeit in den Ruhestand geht. Wer wählt die Nachfolgerin, den Nachfolger, wie ist im Hessischen Rundfunk das Verfahren und wer sind die Kandidaten? Ein Überblick.

Wie wird man hr-Intendant beziehungsweise hr-Intendantin?

Der hr-Intendant, die hr-Intendantin wird von den Mitgliedern des Rundfunkrats mit einfacher Mehrheit für fünf bis neun Jahre gewählt. Für die Wahl am 29. Oktober hat der Rundfunkrat eine zehnköpfige Findungskommission eingesetzt. Die Findungskommission wurde unter anderem damit beauftragt, einen Verfahrensvorschlag zu erarbeiten und dem Rundfunkrat Wahlvorschläge zu unterbreiten. Diese Findungskommission nahm im April ihre Arbeit auf.



Alle Mitglieder des hr-Rundfunkrats konnten zunächst gegenüber der Findungskommission mögliche Kandidaten und Kandidatinnen für die Intendantennachfolge benennen. Außerdem wurden alle Bewerbungen, die schriftlich an den Rundfunkrat gerichtet wurden, allen Rundfunkratsmitgliedern bekannt gemacht. In einem mehrstufigen Auswahlprozess, der von einer Personalberatung professionell begleitet wurde, hat die Findungskommission bis Ende September einen Kandidaten und eine Kandidatin ausgewählt und dem Rundfunkrat für die Wahl am 29. Oktober vorgeschlagen.



Bis zum Wahltag besteht für die Mitglieder des Rundfunkrats die Möglichkeit, weitere Wahlvorschläge einzubringen. Gewählt werden kann nur, wer durch die Findungskommission oder durch mindestens ein Mitglied des Rundfunkrats zur Wahl vorgeschlagen wird. Bisher (Stand 21.10.) liegen neben den Wahlvorschlägen der Findungskommission keine weiteren Wahlvorschläge vor.

Welche Kandidatin und welchen Kandidaten hat die Findungskommission vorgeschlagen?

Florian Hager, geboren am 17. April 1976 in Aalen, studierte Medientechnik, Informatik und Multimedia an der Hochschule der Medien in Stuttgart sowie Publizistik und Filmwissenschaft in Paris und Mainz. Er arbeitete als Referent des Arte-Präsidenten sowie des Direktors für Europäische Satellitenprogramme beim ZDF. Hager war im Anschluss stellvertretender Programmdirektor sowie Hauptabteilungsleiter Programmplanung TV und Web bei Arte in Straßburg. 2015 wurde Hager Gründungsgeschäftsführer von funk, dem Jugendangebot von ARD und ZDF. Seit 2020 gestaltet Hager als stellvertretender Programmdirektor und Channel Manager die ARD Mediathek.



Stephanie Weber, geboren am 29. Oktober 1971 in Saarlouis, ist seit Januar 2021 Betriebsdirektorin des hr. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften und wissenschaftlicher Tätigkeit am Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität des Saarlandes wechselte sie 1999 zum Saarländischen Rundfunk (SR). Dort betreute sie im Justiziariat unter anderem die Rechtsgebiete Rundfunkverfassungsrecht, Programmrecht sowie Urheber-, Vertrags- und Arbeitsrecht. Von 2011 bis 2016 war Weber stellvertretende Justiziarin des SR. 2017 übernahm sie die Funktion der Verwaltungs- und Betriebsdirektorin des SR und verantwortete die Bereiche Finanzen, Technik, Personal sowie Honorare und Lizenzen, bis sie 2021 zum hr wechselte.

Waren auch andere Kandidaten und Kandidatinnen im Gespräch?

Ja, die Findungskommission hat in einem mehrstufigen Verfahren alle Bewerbungen sowie die von Mitgliedern des Rundfunkrats benannten möglichen Kandidaten und Kandidatinnen geprüft und daraufhin mit zahlreichen möglichen Kandidatinnen und Kandidaten Gespräche geführt.

Wie war die Findungskommission zusammengesetzt?

Sie bestand aus zehn Personen: den Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden von Rundfunk- und Verwaltungsrat sowie den Vorsitzenden der Ausschüsse beider Gremien. Sie wurde vom Rundfunkratsvorsitzenden Rolf Müller geleitet.

Wer ist Mitglied im hr-Rundfunkrat?

Die 32 Mitglieder des Rundfunkrats werden entsandt. Um die Bandbreite des gesellschaftlichen Lebens in Hessen zu spiegeln, entsenden unterschiedliche gesellschaftliche, weltanschauliche und politische Organisationen und Gruppen jeweils einen Repräsentanten. Die Zusammensetzung des Rundfunkrats ist in Paragraf 5 des Gesetzes über den Hessischen Rundfunk [PDF - 86kb] geregelt, das wiederum vom Hessischen Landtag beschlossen wird. Der Rundfunkrat konstituiert sich alle vier Jahre neu. Die Mitglieder vertreten im Rundfunkrat die Interessen der Allgemeinheit.

Was macht der Rundfunkrat?

Der Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks vertritt die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger in Hessen. Das vielfältige Gremium überwacht, ob der Hessische Rundfunk seine gesetzlich vorgegebenen Aufgaben erfüllt und berät den Intendanten oder die Intendantin in allgemeinen Programmangelegenheiten. Der Rundfunkrat ist das wichtigste Kontrollorgan einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Wahl des Intendanten, der Intendantin.

Wie läuft die Wahl ab?

Der Rundfunkrat wählt den künftigen Intendanten, die künftige Intendantin in seiner kommenden Sitzung am 29. Oktober 2021, voraussichtlich in geheimer Wahl. Laut § 16 Abs. 1 hr-Gesetz wird die Intendantin oder der Intendant vom Rundfunkrat für fünf bis neun Jahre mit einfacher Mehrheit gewählt. Über die Dauer der Amtszeit entscheidet der Rundfunkrat unmittelbar nach der Wahl.

Warum ist die Wahl nicht öffentlich?

Mit Ausnahme der Öffentlichen Hauptversammlung sind Sitzungen des hr-Rundfunkrats in der Regel nicht öffentlich. So auch die Sitzung am 29. Oktober, bei der die Intendant*innen-Wahl auf der Tagesordnung steht.