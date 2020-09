Der Hessische Rundfunk (hr) hat es sich zur Aufgabe gemacht, mehr Menschen in Hessen mit seiner Kulturberichterstattung zu erreichen. Rundfunkratsvorsitzender Harald Brandes betont, dass die Veränderungen bei hr2-kultur Teil eines Gesamtprozesses seien: "In den vergangenen Monaten haben sich die Gremien intensiv mit diesem Prozess befasst, der das gesamte Haus noch weiter in Richtung Crossmedialität entwickelt. Wir begrüßen die Fokussierung auf die Gewohnheiten und Wünsche der Nutzerinnen und Nutzer, um so in Zukunft noch mehr Menschen in Hessen mit dem Thema Kultur zu erreichen. hr2 ist hierbei ein gewichtiger Faktor innerhalb des umfassenden und breiten hr-Kulturangebots."

Harald Brandes, Vorsitzender des Rundfunkrats Bild © hr/Ben Knabe

Harald Brandes, Vorsitzendes des hr-Rundfunkrats, begrüßt die Veränderungen des Kulturprogramms hr2-kultur. Am Dienstag, 8. September, veröffentlichte der hr eine Pressemitteilung zur Neuausrichtung. hr2-kultur ist ab 14. September mit neuen Formaten und Sendezeiten zu hören:

Ab Montag, 14. September, präsentiert sich das Tagesprogramm von hr2-kultur seinen Hörerinnen und Hörern als sinnlicher und kompetenter Begleiter mit aktueller Kulturberichterstattung aus Hessen, Rezensionen, Lesungen und Veranstaltungstipps. Als neues Gesprächsformat gibt es den Musik-Talk "Zwei bis vier". Die beliebten Sendungen "Doppelkopf" und "Der Tag" behalten ihre bewährten Sendeplätze und sind weiterhin als Podcasts verfügbar. Kinder können sich auf einen eigenen Podcast freuen.

Mehr Menschen mit Kultur erreichen

hr-Intendant Manfred Krupp. Bild © hr

Der Intendant des (hr) Manfred Krupp betont, dass die Veränderungen bei hr2-kultur Teil eines Gesamtveränderungsprozesses des hr seien: "Der hr orientiert sich bei der Ausgestaltung seiner Angebote noch stärker an den Wünschen und Gewohnheiten seines Publikums. Nur wenn wir uns stetig verändern, können wir auch in Zukunft Menschen mit unseren Produkten erreichen. Dies gilt auch für unsere Kulturangebote. Der Reformprozess von hr2-kultur ist sehr wertvoll, insbesondere durch den Austausch mit unseren Nutzerinnen und Nutzern, Kulturschaffenden unterschiedlicher Sparten und den Mitarbeitenden des hr. Wir haben erkannt, dass bei aller notwendiger Entwicklung manche Formate sehr viele treue Fans haben – das freut uns sehr, und dem tragen wir gerne Rechnung, indem wir beliebte Formate fortführen. Neue Programminhalte und -formate bedienen das facettenreiche Kulturverständnis unterschiedlicher Zielgruppen. Wichtig ist hierbei, dass sich unsere Hörerinnen und Hörer sowie Zuschauerinnen und Zuschauer zeit- und ortsunabhängig informieren und unterhalten können, da wir uns stärker um den Ausbau digitaler Wege kümmern."

hr2-kultur mit neuen Angeboten

Hans Sarkowicz, Ressortleiter „Literatur und Hörspiel“ bei hr2-kultur . Bild © HR/Ben Knabe

Programmchef Hans Sarkowicz hat in den vergangenen Monaten gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern intensiv am neuen hr2-kultur gearbeitet: "Kultur wandelt und verändert sich stetig – so auch unser Angebot hr2-kultur. Mit einer aktuellen Kulturberichterstattung, Podcasts für Kinder und unseren erfolgreichen Gesprächsformaten steht die Welle im Hier und Jetzt der Kulturszene Hessens. Neben den neuen Angeboten bleibt weiterhin viel Raum für große Formate wie das Hörspiel, die Literatur und Features. Mit dem neuen linearen Programm wird es auch bei hr2-kultur neue digitale Produkte geben und einen Ausbau bestehender Formate auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Wir begreifen den Veränderungsprozess innerhalb der Kultur als dynamisch. Das Team wird auch in Zukunft neue Sendeformate ausprobieren und Wege suchen, um Kulturinhalte noch stärker zu positionieren. Jetzt freuen wir uns sehr auf den Start und das Feedback unserer Hörerinnen und Hörern."

Die erste Sendewoche

Mit starken Wortbeiträgen startet die erste Sendewoche mit dem Schwerpunkt "Koloniales Erbe in Hessen". Geplant sind mehrere Sendungen, darunter ein "Literaturland Hessen", ein "Doppelkopf", weitere Gespräche und ein Webspecial.

Das Programm Montag bis Freitag

Den Hörerinnen und Hörern werden Kulturberichterstattung und Live-Gespräche zu hessischen Themen mit einer starken regionalen Streuung in Magazin-Struktur geboten.

Die Moderierenden bekommen als kompetente Begleiterinnen und Begleiter hierbei mehr Präsenz. Liebgewonnene Sendungen wie "Der Tag", "Hörbar" und "Doppelkopf" behalten ihre Sendeplätze. Die "Lesung" wird ein größeres Gewicht auf Roman-Neuerscheinungen legen. Bei der Klangfarbe der Musik wird stärker auf Schwerpunkte gesetzt: Innerhalb des Tagesprogramms dominiert klassische Musik, am Abend erweitert sich das Repertoire um andere Genres wie Jazz, Singer-Songwriter und Weltmusik.

Download Download zum Download Programmschema hr2-kultur 2020 [Download ] Ende des Downloads

Das Wochenende: Neue Formate und alte Bekannte

Der Samstag startet mit "Musik am Morgen". Als neues Format läuft um 14 Uhr die "Historische Aufnahme", die mit Konzerten berühmter Künstlerinnen und Künstler, Hörspielen, Autorenlesungen oder zeitgeschichtlichen Tondokumenten Schätze wie Konzerte mit Paul Hindemith und Kinder-Hörspiele von Walter Benjamin aus dem Archiv ans Tageslicht befördert. Dafür rückt die Kindersendung "Lauschinsel" aufgrund der veränderten Lebensgewohnheiten von Familien auf den Sonntagmorgen. Der restliche Tag bleibt wie gewohnt. Am Sonntag um 8 Uhr teilt sich das Kinderprogramm "Lauschinsel" den Sendeplatz im Wechsel mit dem Musikschwerpunkt der bisherigen "Zauberflöte". Inhaltlich wechseln sich so Lesungen und Hörspiele ab mit Geschichten rund um (klassische) Musik. Im Anschluss gibt es das "Best-of-Angebot der Woche". Außerdem neu am Sonntag ist die Sendung "Zwei bis vier – Menschen und ihre Musik" ab 14 Uhr, bei der prominente Gäste und Nachwuchsstars aus dem Musikbusiness eingeladen werden, aber ebenfalls auch musikaffine und -versierte Persönlichkeiten etwa aus Schauspiel, Literatur und Film. Mit im Gepäck haben sie Musik, die sie geprägt hat. Los geht es am 20. und 27. September mit dem Intendanten der Alten Oper Frankfurt Markus Fein und dem Dirigenten Christoph Eschenbach. Das Hörspiel bekommt einen neuen Sendeplatz am Sonntag um 22 Uhr und einen neuen 14-täglichen Auftritt am Mittwoch, der sich dem Genre Krimi verschrieben hat. Am 14. Oktober etwa erwartet das Publikum mit der Ausstrahlung des hr-Radiotatorts von Martin Mosebach ein echtes Highlight. Weiterhin werden die Hörspiele Teil des umfangreichen Podcastangebots auf hr2.de und in der ARD-Audiothek sein. Der Sonntag endet ab 23 Uhr mit der "Hörbar", nicht fortgesetzt wird das Format "Night Voyage". Zu allen anderen Zeiten laufen die bisherigen Sendungen weiter.

Kinderprogramm mit neuem Podcast

Um den Bedürfnissen von Familien, die sich auch immer intensiver im Netz bewegen, Rechnung zu tragen, hat hr2-kultur in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Rundfunk und Schule und dem Hessischen Kultusministerium ein neues Podcastangebot für Kinder entwickelt, das zum Jahresende starten wird: "5xW – Der Wer-Wie-Wo-WigWam". Der Häuptling Schlauer Fuchs und die ebenso kluge wie freche Plapperschlange führen in ihrem magischen Wigwam durch die Mini-Features für Grundschulkinder und laden mit Spiel und Spaß ein, sich kopfüber in fremde Welten zu stürzen. Auch weitere Kinder-Programmangebote wie Märchen-Hörspiele werden zukünftig vermehrt digital zur Verfügung gestellt.

Neue Wegbegleiterinnen: die hr2-Partnerbuchhandlungen

Der hr möchte Kulturschaffenden in Hessen eine Plattform bieten. So hat hr2-kultur zum Beispiel in Kooperation mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels – Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland e. V. 30 inhabergeführte Buchhandlungen aus ganz Hessen ausgewählt. Geplant sind gemeinsame Veranstaltungen und Literaturtipps der Buchhändlerinnen und -händler im Tagesprogramm.