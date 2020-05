Blickt man im Jahr 1960 nach Büdesheim im Kreis Friedberg, scheint auf den ersten Blick alles beim Alten zu sein. Doch unser hr-Archivschatz zum Welttag der Milch zeigt: Dank des neuartigen Melkexpresses trifft man die Frauen hier nicht mehr im Kuhstall, sondern beim Einkaufen an.

Wenn so ein motorisiertes Melk-Team direkt in den Stall kommt, dann hat man als Bäuerin Zeit für andere Dinge. In Büdesheim gab es 1960 genau diesen Service für Landwirte: Der Melk-Trupp kam mit modernsten Maschinen, die in kürzester Zeit 17 Kühe abmelken konnten. Wie die Technik der Melkmeister und deren Melkmaschinen damals funktionierte, zeigt unser Archivschatz.

Der Beitrag "Melkexpress kommt ins Dorf" wurde am 17. Dezember 1960 im Rahmen der "Abendschau" ausgestrahlt.