Kleines Team, kleines Budget, schnelle Umsetzung unter Corona-Bedingungen: Mit der neuen Science-Fiction-Miniserie "Kontaktlos" hat unser Mediatheks-Strategie-Team ein Experiment gewagt. "Kontaktlos" ist ab sofort in der ARD-Mediathek zu sehen. Vier Fragen an Redakteurin Janina Strothmann und Regisseur Marc Ermisch.

Gedreht wurde die sechsteilige Mini-Serie während der Corona-Hochzeit. Wir haben mit Regisseur und Drehbuchautor Marc Ermisch und Redakteurin Janina Strothmann über die herausfordernde hr-Eigenproduktion gesprochen.

Wie war es, unter Corona-Bedingungen zu drehen?

Marc Ermisch: "Auf der einen Seite sehr anstrengend, auf der anderen Seite sehr kreativ. Das kleine Team und all die Dinge, die nicht erlaubt waren, brachten eine besondere Verbundenheit und Kreativität zum Vorschein."

Janina Strothmann: "Corona zwang uns, sehr reduziert zu drehen und auch loslassen zu lernen. Ich durfte zum Beispiel nur an den Drehort, wenn einer aus dem Team ausfiel."

Um was geht es?

Was wäre, wenn die Situation einer Virus-Pandemie nie enden würde? 2040 – in einer Welt, in der die Menschen aus Angst vor Viren lieber allein zu Hause leben, entscheidet die Samenbank XSperm über Leben oder Nicht-Leben. Eine Gruppe von Aktivist*innen will dieser Machenschaft ein Ende setzen.

