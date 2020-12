Seit sechs Jahrzehnten berichtet die "Hessenschau" über alles, was in Hessen wichtig ist. Dabei haben sich Präsentationsform und Gewand des Magazins mehrfach dem Zeitgeist angepasst. Wir haben alle wichtigen Stationen zusammengestellt und zeigen alle Intros der Sendung aus den vergangenen 60 Jahren.

1957

Mit der „Abendschau“ nimmt das Regionalfernsehen in Hessen seinen Anfang

1960

Der erste „Hessenschau“-Chef Wolf Hanke erhält den Auftrag, ein eigenständiges Regionalmagazin für Hessen zu produzieren

1961

Erstsendung der „Hessenschau“ am 2. Januar

1964

Es werden erstmals Moderatoren eingesetzt

Bildergalerie Bildergalerie zur Bildergalerie 60 Jahre Hessenschau [Bildergalerie] Bild lädt... 1/13 Vor der "Hessenschau" sendete der hr zusammen mit dem Südwestfunk und dem SDR ein gemeinsames Regionalmagazin, die "Abendschau". Bild © hr Ende der Bildergalerie

1969

Im Mai kommt es zur Teilung der Redaktion: Die „Hessenschau“ wird zur reinen Nachrichtensendung, daneben entsteht das „Hessenjournal“ mit Liveschalten, Reportagen und Unterhaltungsteil

1969

Von Oktober an werden die ersten „Hessenschau“-Beiträge in Farbe gesendet. Rund zehn Jahre dauert es, bis alle Produktionsbereiche auf "bunt" umgestellt sind.

1972

Das Studio Kassel bezieht neue Gebäude in der Wilhelmshöher Allee, damit verbessert sich die Berichterstattung aus Nordhessen erheblich.

1974

Ende des „Hessenjournals“, die Redaktionen von „Hessenschau“ und „Hessenjournal“ werden wieder zusammengelegt

1975

Am 2. Januar wird die erste Ausgabe der neuen „Hessenschau“ ausgestrahlt, die aus einem Nachrichtenblock und einem Reportageteil besteht

Videobeitrag Video zum Video Alle Intros der Hessenschau [Videoseite] Video Hessenschau 1986 Bild © hr Ende des Videobeitrags

1976

Ein fester Korrespondent nimmt seine Arbeit in Wiesbaden auf und berichtet direkt aus dem Hessischen Landtag

1986

Im Januar feiert das Landesmagazin seinen 25. Geburtstag und zieht in das neue deutlich größere Fernsehstudio 3 im Funkhaus am Frankfurter Dornbusch

1986

Im April wechselt die „Hessenschau“ vom Ersten ins Dritte Programm

1995

Start der Erfolgsreihe „Dolles Dorf“, damals noch unter dem Namen „Aida – Aufbruch in den Alltag“

1997

Am 19. Januar startet die „Hessenschau“ mit einer Ausgabe am Sonntag und wird seitdem täglich ausgestrahlt.

2001

Die „Hessenschau“ geht erstmals auf Sommertour.

Andreas Hieke auf der Hessenschau-Sommertour. Bild © hr / Michael Draeger

2009

Seit Oktober gibt es zusätzlich täglich vier Kurzausgaben der „Hessenschau“ unter dem Titel „Hessenschau kompakt“

2015

Am 20. Juli zieht die „Hessenschau“ zieht in ein virtuelles Studio. Der hr bündelt alle hessischen Informationen unter dem Namen „Hessenschau“. Das hr-Online-Angebot wird in hessenschau.de umbenannt.

2020

Die „Hessenschau“ erzielt am 8. August mit 38,1 Prozent Marktanteil in Hessen die höchste Einschaltquote seit Beginn der sendungsbezogenen Quotenmessung.

2020

Alle Angebote der „Hessenschau“ erhalten ein neues, einheitliches Design. Auch Vorspann und Studio werden neu gestaltet.

Die Pressemeldung zum 60. Jubiläum finden Sie hier.