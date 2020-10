Die beliebten Apps für alle Radioprogramme des Hessischen Rundfunks (hr) gibt es ab sofort in frischem Design und mit erweiterten Funktionen. Ganz neu: Sie können bis zu zwei Stunden in die Vergangenheit springen!

Mit unseren kostenlosen neuen Apps haben Sie Ihren Lieblingssender vom hr auch unterwegs immer dabei: hr1, hr2-kultur, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM. Wesentliche Neuerung ist die Zurückspringfunktion. Falls Sie einen Beitrag im Programm verpasst haben oder ihn noch einmal hören möchten, können Sie bis zu zwei Stunden auf Nachrichten und Wortbeiträge zurückspringen, die mit dem grauen Fähnchen gekennzeichnet sind. Im laufenden Programm können Sie außerdem in 10- und 60-Sekunden Schritten zurückspringen. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, über ein "Karussell" schnell in die anderen Programme zu springen, aus der jeweils gerade benutzten App heraus.

Noch mehr Service in den Apps

Im Bereich "Themen" finden Sie weiterführende Informationen, beispielsweise zu Programm-Schwerpunkten, Verlosungen oder Podcasts. Erweitert haben wir auch das Angebot im Bereich Verkehr. Neben den bewährten Informationen für Autofahrer*innen bekommen nun auch die Nutzer*innen öffentlicher Verkehrsmittel die Störungsmeldungen der Verkehrsverbünde RMV und NVV. Die bevorzugten Transportmittel lassen sich je nach persönlichen Vorlieben konfigurieren, so dass Sie nur die Informationen für Ihre Favoriten angezeigt bekommen.

Wie kommt die App aufs Smartphone?

Die neuen Apps für das iPhone und alle Android-Geräte gibt es in den jeweiligen App-Stores. Wenn Sie bereits eine hr-Radio-App installiert haben, fragt Ihr Smartphone Sie nach einem Update - mit der Zustimmung bekommen Sie automatisch die neue Version aufs Handy.

Im FAQ finden Sie außerdem Antworten auf die meistgestellten Fragen zu den neuen Radio-Apps des Hessischen Rundfunks im Überblick.