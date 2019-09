Passend zum Start der zweiten Staffel der erfolgreichen Krimi-Hörspielserie veranstalten hr2-kultur und die "Grimmwelt" in Kassel am 11. September 2019 eine Hörspiel-Lounge. Mit ein bisschen Glück und Wissen haben Sie die Möglichkeit, Tickets zu gewinnen.

Weitere Informationen HINWEIS Diese Aktion ist abgelaufen und Sie können nicht mehr teilnehmen. Ende der weiteren Informationen

Die Brüder Grimm verzauberten mit ihren Märchen wohl schon so einige kleine Prinzen und mutige junge Königinnen. In der Podcastserie "Märchen und Verbrechen" geht es jedoch eher schaurig und düster zu: Die beiden Hörspielmacher Viviane und Leonhard Koppelmann verwandeln klassische Märchen in spannende Kriminalfälle, in denen Jacob und Wilhelm Grimm selbst zu Ermittlern werden.

Weitere Informationen Podcastserie "Märchen und Verbrechen" Den Podcast der zweiten Staffel "Märchen und Verbrechen" können Sie sich hier anhören.

Ein Making Of zur Serie und Backstage-Eindrücke finden Sie hier . Ende der weiteren Informationen

Zum Start der zweiten Staffel der erfolgreichen Hörspielserie gibt es nun eine Hörspiel-Lounge in Kassel: Am 11. September 2019 um 19 Uhr haben Sie die Möglichkeit, den ersten Teil der neuen Staffel zu hören und im Anschluss mit den Geschwistern Koppelmann ins Gespräch zu kommen.

Um zwei Tickets zu gewinnen, müssen Sie zwar keine Hexen besiegen oder Prinzessinnen aus dem Schlaf erwecken, aber bis zum 5. September über unser Kontaktforumlar unten eine magische Frage beantworten:

Welche beiden Ermittler bilden neben Jacob und Wilhelm Grimm das vierköpfige Team in "Märchen und Verbrechen"?

Wer ein bisschen Zauber-Hilfe braucht, schaut hier . Der Gewinner oder die Gewinnerin wird per Losverfahren ermittelt und von uns benachrichtigt.