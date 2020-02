Ministerpräsident Volker Bouffier (r.) vor Ort in Hanau

Ministerpräsident Volker Bouffier (r.) vor Ort in Hanau Bild © Bodo Weissenborn/hr

Tödliche Schüsse in Hanau

Aufgrund der tödlichen Schüsse in Hanau in der vergangenen Nacht passt der Hessische Rundfunk sein aktuelles Programm an. Hier finden Sie Informationen zu den Sondersendungen und Änderungen.

Um weiterhin aktuell über die Ereignisse in Hanau berichten zu können, wurde unter anderem das Fernsehprogramm des Hessischen Rundfunks für Donnerstag umgestellt. Um 20:15 Uhr gibt es einen "ARD-Brennpunkt", gefolgt von einem "hessen extra" um circa 20:30 Uhr. Eine Übersicht zum aktuellen Programm und den Sondersendungen des hr-fernsehens finden Sie hier .

Ab 18 Uhr senden alle hr-Radioprogramme und das hr-fernsehen von der Mahnwache auf dem Marktplatz in Hanau, an der auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Volker Bouffier teilnehmen.

Ausgefallene Sendungen

Alle für den Donnerstag ursprünglich eingeplanten Fastnachtssendungen im hr-fernsehen entfallen. Die Ausstrahlung für fast alle Sendungen ist auf Samstag, 22. Februar, verschoben. Weitere Informationen zu den Sendungen finden Sie hier in der Programmübersicht des hr-fernsehens zum Samstag.

Aufgrund der aktuellen Ereignisse verzichtet außerdem hr-iNFO auf die Live-Übertragung des Fußballspiels von Eintracht Frankfurt in der Europa League am Donnerstagabend. Über das aktualisierte Radioprogramm können Sie sich auf der Website von hr-iNFO informieren.

Aktuelle Informationen

