Ticker +++ Auto rast in Volkmarsen in Rosenmontagszug: 30 Verletzte +++ Ein Drittel der Opfer Kinder +++ Zweite Festnahme +++

Ein Mann ist am Montag beim Karneval in Volkmarsen offenbar vorsätzlich in eine Menschenmenge gefahren. Dutzende Menschen wurden verletzt. Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen im Ticker.