Neues lernen, sich ausprobieren, eigene Stärken entdecken: Der hr sucht junge Talente, die Lust auf eine Ausbildung in einem modernen Medienhaus haben. Wir stellen hr-Azubis vor, die schon mittendrin sind und über eigene, spannende Projekte berichten, die sie in ihrer Ausbildung realisiert haben: Jascha Kalina etwa hat einen Spiegel gebaut, der weitaus mehr kann, als nur das Spiegelbild anzeigen.

Es fing damit an, dass Jascha Kalina einen Minicomputer in die Finger bekommen hatte, kaum größer als eine Kreditkarte: "Diesen winzigen Computer kann man in einen ganz gewöhnlichen Spiegel einbauen, der dann neben dem Spiegelbild alles Mögliche anzeigen kann: die Wettervorhersage etwa, den Bahnfahrplan oder aber ein 'Du siehst aber heute gut aus' als Spruch des Tages – und wer hört das nicht gerne", lacht die angehende Informationselektronikerin für Geräte- und Systemtechnik.

Die Anleitung für diesen so genannten Magic Mirror holte sich Jascha aus dem Internet und das Go von ihrem Ausbilder: "Er fand meine Idee klasse, einen solchen Spiegel im Rahmen meiner Ausbildung zu konstruieren, hat sich Zeit und mich an die Hand genommen, damit ich mir das Material beschaffen und loslegen konnte. Unterstützt haben mich auch die hr-Kolleg*innen aus Schreinerei, Mechanik, Elektronik und IT – mit ihrem Know-how und allen möglichen Bauteilen."

Jascha bei der Arbeit in den hr-Werkstätten - ihre Ausbildung geht noch bis ... Bild © hr

Der magische Spiegel als Publikumsrenner

Holzrahmen, Spiegelfolie, Kabel und ein ausrangierter Monitor. Sägen, löten, schneiden und kleben: "Immer, wenn ich zwischen meinen anderen Aufgaben mal Luft hatte, habe ich an meinem magischen Spiegel herumgeschraubt. Nach einigen Monaten war er fertig und meine Kolleg*innen fast ein bisschen neidisch", erzählt die 21-Jährige augenzwinkernd, "den Spruch des Tages als Motivation für das ganze Team - wir sollten drüber nachdenken, den Magic Mirror in unserer Werkstatt aufzuhängen".

"Viele Azubis sind zunächst etwas zurückhaltend", weiß hr-Ausbilder Rainer Graupner: "Wenn wir ihnen aber etwas zutrauen, ihnen die Möglichkeit geben, eigene Ideen umzusetzen, kann man förmlich zusehen, wie sie selbstbewusster werden. Beim Azubi-Info-Tag im hr, wo die Azubis selbst präsentieren, was sie alles auf die Beine stellen, waren Jascha und ihr magischer Spiegel jedenfalls ein richtiger Publikumsrenner."

Als Kind wollte Jascha noch Radiomoderatorin werden, ein Schulpraktikum hatte jedoch ihre Leidenschaft für die Technik geweckt. "Der technische Bereich, das Handwerkliche hat mich so fasziniert, dass ich zum Erstaunen meines Umfelds sogar mein Fach-Abi in Elektrotechnik gemacht habe. Als der hr dann Informationselektroniker*innen-Azubis gesucht hatte, dachte ich: Das ist dein Job! Meinen kleinen Teil dazu beizutragen, dass wir Radio, Fernsehen und Online-Angebote für Hessen machen, finde ich nach wie vor sehr reizvoll."

Mehr Frauen in die Technik

Wenn es nach Jascha geht, sollten sich noch viel mehr Frauen für techische Berufe entscheiden: "Es ist absolut kein reiner Männerberuf, es ist ein Beruf für alle, die Lust darauf haben."

Informationselektroniker*innen wie Jascha installieren und warten informationstechnische Systeme. "Ganz praktisch bedeutet das: Wir verkabeln Server und richten Software ein, kümmern uns bei Veranstaltungen um die Beschallung und bauen neue Satellitenschüsseln auf – langweilig wird es nicht. Beim Radrennen am 1. Mai, das der hr auch aus der Luft übertragen hatte, durfte ich sogar im Helikopter mitfliegen – ein echtes Highligt meiner Ausbildung und eigentlich kaum noch zu toppen."

Weitere Informationen Ausbildung im hr Der hr bietet in den Fachbereichen Medientechnik, Elektrotechnik, Metalltechnik, Handwerk, Gastronomie sowie den kaufmännischen Bereichen Ausbildungsberufe für jeden Schulabschluss und vielfältige Wege für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben an. Unsere Auszubildenden sind von Anfang an aktiv in den Arbeitsalltag eingebunden und werden dabei von qualifizierten, engagierten Ausbilder*innen unterstützt. Ende der weiteren Informationen

