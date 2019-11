Dass David Bowies letztes Album zum Welterfolg wurde, lag entscheidend am Mitwirken von Donny McCaslin und Jason Lindner. Ende November stehen beide mit der hr-Bigband auf der Bühne und Sie können mit dabei sein!

Zweieinhalb Jahre nach "Blackstar", veröffentlichte McCaslin sein Album "Blow", das Bowies Einfluss und McCaslins neue künstlerische Richtung hören lässt. "Bevor ich mit ihm zusammenarbeitete, schien mir so etwas nicht möglich", sagt McCaslin über "Blow", das gewagteste Werk seiner zwei Jahrzehnte währenden, Grammy-nominierten Musikerlaufbahn. Beim Konzert mit der hr-Bigband in Frankfurt geht es um Donny McCaslins eigene Musik, die seit dessen Begegnung mit Bowie nicht mehr ist wie zuvor. Vielmehr gehen in ihr Jazz und Indie-Pop fruchtbare Verbindungen ein.

Sie wollen am Freitag, 22. November, um 20 Uhr im hr-Sendesaal mit dabei sein?

