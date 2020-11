Sie mögen Comedy? Dann haben wir hier was für Sie! Und zwar 24 Stunden am Stück live und in Farbe: Der hr Comedy Marathon bietet Ihnen die besten Comedians im Live-Stream in der ARD Mediathek und im hr-fernsehen.

Mit dabei sind Mundstuhl, Negah Amiri, Markus Krebs, Sarah Bosetti, Olaf Schubert, Mirja Regensburg, Tobias Mann, Thorsten Bär, Tamika Campbell, Tutty Tran, Lars Reichow u.v.m. Beim hr-Comedy-Marathon trifft sich die Spaß-Branche zum Gipfeltreffen in einer Zeit, in der vielen das Lachen vergeht. Das darf nicht sein. Alle Genres der Humorszene sind mit von der Partie: Stand-up, Musik-Comedy, Satire und Kabarett. Und es gibt nur ein Ziel: Gute Unterhaltung.

Jede halbe Stunde eine neue Künstlerin oder ein neuer Künstler, jede halbe Stunde die Chance auf gute Gags und witzige Geschichten. An diesem Wochenende können sich alle reinschalten, die Lust auf Humor haben. Der 24-Stunden-Comedy-Marathon ist ein Live-Event in der ARD-Mediathek . Zwischen 16 Uhr und 16 Uhr gibt es immer jemanden, der einen Gag macht, aus seinem absurd-witzigen Leben erzählt, eine satirische Spitze setzt oder einfach Spaß macht. Das hr-fernsehen sendet live ab Samstag, 20.15 Uhr bis Sonntag, 12.25 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Dennis und Benjamin "Benni" Wolter ("World Wide Wohnzimmer").

Der Ablaufplan

Momentan sieht der Ablaufplan wie folgt aus. Die Lücken werden sich in den nächsten Tagen noch füllen und auch die Reihenfolge ist noch nicht final. Schauen Sie immer mal wieder hier vorbei, um sich über den aktuellen Stand zu informieren.

Samstag

16:30 Nizar

18:00 Frank Fischer

18:30 Nora Boeckler

21:00 Tobias Mann

21:30 Negah Amiri

22:00 Olaf Schubert+Stephan Ludwig

23:00 Sarah Bosetti

Sonntag

00:00 Tutty Tran

00:30 Thorsten Bär

01:00 Mirja Regensburg

01:30 Stefani Kunkel

02:00 Bembers

02:30 Michael Eller

03:00 Mariano Vivenzio

03:30 Lea Hieronymus

04:30 Archie Clapp

05:00 Halid Rizvanovic

06:00 Jakob Schwerdtfeger

07:00 Matthias Jung

08:00 Welthits auf Hessisch

08:30 Franziska Wanninger

09:30 Bademeister Schaluppke

10:00 Tan Caglar

10:30 Herr Schröder

11:30 Osan Yaran

12:00 Lars Reichow

12:30 Hans Gerzlich

13:00 Rolf Miller

13:30 Barbara Ruscher

14:00 Sven Hieronymus

14:30 Stephan Bauer

15:00 Nicole Jäger

15:30 Idil Baydar

Sendung: hr-fernsehen, 05.12.2020, 16 Uhr