"Am 27.11.2019 wurde in der Sendung 'hr-iNFO Das Thema am Nachmittag' folgende Aussage über mich verbreitet: '(...) der seit 2016 Geschäftsführer von AWO Hessen-Süd ist.' Hierzu stelle ich fest: Ich bin nicht seit 2016, sondern seit Juni 2019 Geschäftsführer von AWO Hessen-Süd. Frankfurt am Main, den 02.12.19 Ansgar Dittmar."

Die Gegendarstellung von Herrn Dittmar ist zutreffend.