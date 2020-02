Fehler in der Moderation

Korrektur: "alles wissen" Fehler in der Moderation

In der Sendung "alles wissen: Viren" vom 27.2.2020 ist uns in der Moderation ein Fehler unterlaufen. Dabei haben wir gesagt, dass eine Erkältung durch Bakterien ausgelöst wird. Das ist so nicht richtig. Die entsprechende Passage wurde von uns geändert. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.