Im Programm von hr-iNFO wurde am Nachmittag des 1.11.2019 gesagt, Allerheiligen sei der Tag, an dem die Gläubigen ihrer Verstorbenen gedenken. Dies ist falsch. An Allerseelen gedenken die christlichen Gläubigen ihrer Verstorbenen.

Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.