Das hr-fernsehen hat am Donnerstag, 12.55 Uhr, die zweite Folge von "Gestüt Hochstetten" gesendet. In dieser fiktionalen Serie von 2017 spricht ein Polizist bei Minute 29 abfällig von "Zigeunern". Die Serie lief das erste Mal im Ersten, das hr-fernsehen hat sie nun wiederholt. Bei diesen "Übernahmen" kann aus Kapazitätsgründen leider nicht jeder Film neu im Detail geprüft werden. Wir nehmen das Thema sehr ernst, die Verwendung dieser Begriffe entspricht nicht der Haltung des Hessischen Rundfunks, der sich, gemäß des gesetzlichen Auftrags, von jeglicher Diskriminierung und jeglichem Rassismus distanziert. Wir haben die Folge aus der Mediathek genommen und entschuldigen uns bei dem Zuschauer, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, und bei den Sinti und Roma dafür, dass in einer von uns gezeigten Sendung diskriminierende Sprache verwendet wurde.