In der hessenschau kompakt und in der hessenschau vom 4.12.2019 ging es im "Bericht zum geplanten Bau einer Brauerei in Pfungstadt" um die Parteien im Stadtparlament, die für das Projekt sind. Dabei haben wir irrtümlich behauptet, alle Parteien seien dafür. Wir stellen klar, dass die UBP-Fraktion nicht für das Projekt ist. Darüber hinaus wurde in den Beiträgen der Eindruck erweckt, die Partei B'90/Grüne sei im Stadtparlament vertreten. Wir stellen klar: Das ist nicht der Fall.

Wir bedauern die Fehler.