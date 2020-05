In der "hessenschau" und in der Sendung "maintower" vom 11. Mai 2020 gab es bei einem Beitrag über Unwetter in Weilburg ein Missverständnis hinsichtlich einiger Bildrechte. Der Urheber eines der Augenzeugenvideos möchte nicht, dass es veröffentlicht wird. Daher mussten wir die Sendungen bzw. Beiträge aus der Mediathek entfernen.

Wir bitten um Entschuldigung für dieses Missverständnis.