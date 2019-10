In der hessenschau kompakt um 16:45 Uhr vom 04. Oktober 2019 wurde eine falsche Kennzeichnungsnummer für Wilke GmbH genannt. In der Sendung wurde der Beitrag "Wurstfabrik" ausgestrahlt. In diesem Beitrag wurde der Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG die falsche Kennzeichnungsnummer DE BY 77723 EG zugeordnet. Die korrekte Nummer lautet DE EV203 EG. In den anderen Ausgaben der hessenschau und auch in der Online-Version der hessenschau kompakt um 16:45 Uhr wurde der Fehler bereits behoben.

Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.