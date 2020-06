In der hessenschau kompakt und in der hessenschau vom 9. Juni 2020 war im Beitrag "Testphase zur Schulöffnung" irrtümlich der Name eines Interviewpartners zu sehen. In den Onlineausgaben auf hessenschau.de und im Sendungsarchiv haben wir den Namen auf dessen Wunsch nachträglich entfernt. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.