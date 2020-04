In der "hessenschau" vom 23. April 2020 sagten wir in der Moderation zum Beitrag "Hilfe für Trucker", dass der dann vorgestellte Autohof in Stadtallendorf liege. Das war eine Verwechslung. "Bekkis Schlemmermeile" liegt an der B27 in Bad Sooden-Allendorf.

Wir bitten um Entschuldigung für diese Fehlinformation.