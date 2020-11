In einem kurzen Nachrichtenbeitrag über die Proteste zum Dannenröder Forst wurde in der hessenschau am 20. November die Demonstration von Anwohnern mit der Demonstration der Aktivisten verwechselt. Während es bei der Anwohner-Demonstration friedlich blieb, kam es bei einer Aktion der Aktivisten am Mittag zu Rangeleien mit der Polizei. Die Anwohner hatten lediglich darauf hingewiesen, dass sie Gewalt der Polizei verurteilen. Leider ergab sich so ein falscher Zusammenhang. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.