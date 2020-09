In der Wirtschafts- und Verbrauchersendung MEX.das marktmagazin im hr-fernsehen vom 26.8.2020 haben wir über eine neue Gesundheitsapp namens "Health Me" berichtet. Mit ihr haben wir in dem Beitrag Lebensmittel gescannt und auf möglicherweise unverträgliche Stoffe überprüft. Dabei sind wir auf die "Sanchon Barbecue Grillsauce Bio" des Herstellers Petersilchen GmbH aus Steinheim gestoßen. In diesem Zusammenhang haben wir in dem Beitrag behauptet, dass darin Weizen enthalten ist, das für manche Menschen unverträglich ist und das nicht in der Zutatenliste des Produkts angegeben ist. Das ist falsch. Auf dem Etikett der Sauce wird sehr wohl, sogar in Fettschrift, der Hinweis auf das Vorhandensein von Weizen im Produkt gegeben. Auch auf der Internetseite des Soßen-Herstellers ist dieser Hinweis vermerkt und zu finden.

Wir bedauern den Fehler außerordentlich und bitten um Entschuldigung.