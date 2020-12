Wir freuen uns, wenn wir mit unseren besonderen Programmangeboten Ihre Weihnachtszeit bereichern können und wünschen gemütliche, fröhliche und besinnliche Stunden mit Musik, Filmen, Hörspielen und Gottesdiensten. Ein Überblick.

Stimmungsvolle Musik

Winterstimmung im hr-fernsehen

Kinofilme made in Hessen

Lagerfeuerstimmung mit den hr-Hörspielen

Für Kinder und Familien

Gottesdienste und Christmetten

Werner Reinkes Weihnachtsgeschichte

Jeff Cascaro Bild © Robert Winter

Jeff Cascaro ist zu Gast bei der hr-Bigband und "swingt" das Publikum im wahrsten Sinne des Wortes auf die Feiertage ein. Als Sprecherin mit von der Partie ist die Schauspielerin Andrea Wolf. Das Video von "Swinging Christmas" steht auf hr-bigband.de bereit. Außerdem sendet das hr-fernsehen das Konzert am 24. Dezember um 10 Uhr und hr2-kultur am ersten Feiertag um 19:04 Uhr.

Beim hr4-Weihnachtskonzert präsentiert Moderator Dieter Voss vor festlicher Kulisse ein abwechslungsreiches Programm mit erstklassigen Künstler*innen. Mit dabei ist das "Orchester der Kulturen" unter der Leitung von Adrian Werum, das A-Cappella-Damen-Quartett "Allegría" und Solist Jay Alexander. Für einige Songs wird der beliebte Tenor Kathy Kelly als Gast auf die Bühne holen. Das hr-fernsehen lädt an Heiligabend ab 16:45 Uhr ein, dabei zu sein.

Feierliche Bläsermusik zu Weihnachten und dem Jahresausklang bieten Mitglieder des hr-Sinfonieorchesters und Dirigent Hermann Bäumer. Auf dem Programm stehen Händels "Feuerwerksmusik" und eine für Bläser arrangierte Bach-Suite aus weihnachtlichen Werken. Der Mitschnitt kann hier angeschaut werden.

Blick vom verschneiten Feldberg im Taunus Bild © hr

Gemütlichkeit und Weihnachtsstimmung trotz Corona – geht das? Das will hr3-Moderator Tobias Kämmerer in einer Sonderausgabe von "Tobis Städtetrip" herausfinden.

Er entdeckt die besten Weihnachtstipps im schönen Taunus. Zu sehen am 22. Dezember um 20:15 Uhr im hr-fernsehen .

An Heiligabend um 20:15 Uhr zeigt das hr-fernsehen "Fröhliche Weihnachten mit Ramon Chormann": "De Pälzer" Ramon Chormann betrachtet "die Woinachte" auf seine Art, wenigstens steckt ja das Wort "Woi" drin im Fest der Katastrophen, der zwischenmenschlichen Herausforderungen und der programmierten "Uffreescherei".

Der hr zeigt zu Weihnachten die ersten drei "Ostwind"-Filme im Ersten. „Ostwind – Zusammen sind wir frei“ läuft am 25. Dezember um 9:40 Uhr, "Ostwind 2" am 26. Dezember um 9:25 Uhr und "Ostwind – Aufbruch nach Ora" am selben Tag um 14:50 Uhr. "Ostwind" wurde unter anderem auf dem Hauptmotiv Gut Waitzrodt (Gut Kaltenbach) in Immenhausen in Hessen und im Landkreis Kassel, auf der Beberbecker Hute bei Beberbeck im Reinhardswald gedreht.

Bild © hr3, Adobe Stock

Es ist die berühmteste Weihnachtsgeschichte der Welt: "Charles Dickens: A Christmas Carol". Der geizige und kaltherzige Ebenezer Scrooge wird am Heiligen Abend von drei Geistern heimgesucht, die ihn lehren, dass der Zauber von Weihnachten in jedem von uns wohnt. hr3 hat die Geschichte hochkarätig besetzt und neu erzählt: Die "hr3-Weihnachtsgeschichte" gibt es als Hörspiel auf hr3.de und in der ARD-Audiothek .

Standesdünkel und romantische Verwicklungen mit einer Prise Ironie bietet der dreiteilige Hörspielpodcast "Mansfield Park" nach Jane Austen. Es nimmt die Hörer*innen mit ins Großbritannien des frühen 19. Jahrhunderts. Um seine in ärmlichen Verhältnissen lebende Schwägerin zu entlasten, erklärt sich der reiche Sir Thomas Bertram bereit, seine Nichte Fanny Price bei sich aufzunehmen. Und das Geschwisterpaar Henry und Mary Crawford mischt Mansfield mit modernen und gewagten Ansichten ordentlich auf. Ab Heiligabend ist der dreiteilige Podcast in der ARD-Audiothek und im hr2-Podcastchannel zu finden. hr2-kultur sendet "Mansfield Park" am 25., 26. und 27. Dezember um 14:04 Uhr.

hr2-kultur hat die Erfolgsromane "Mein Freund Otto, das wilde Leben und ich" und "Mein Freund Otto, das große Geheimnis und ich" von Silke Lambeck als Hörspielproduktionen adaptiert. Matti und Otto wohnen in Berlin und sind beste Freunde. Matti hat die Lachsucht und Otto ist top in Yoga. Seitdem Otto Matti gesagt hat, sie seien viel zu brav, denkt dieser über das wilde Leben nach. Der erste Teil steht bereits in der ARD-Audiothek und auf hr2.de , der zweite folgt nach der Sendung am 27. Dezember um 8:04 Uhr.

Bild © hr

Weihnachtszeit ist Märchenzeit, daher hat der hr aus seinen sehr beliebten Weihnachts-Märchenfilmen Hörspiele produziert. Neu zu Weihnachten erscheint "König Drosselbart". Zu hören am 24. Dezember um 14.04 Uhr in hr2-kultur oder ab sofort in der ARD-Audiothek – zusammen mit vielen weiteren ARD-Märchenhörspielen wie "Die Gänsemagd" (hr 2020) oder "Rotkäppchen" (hr 2020). Die Filme gibt es in der ARD-Mediathek .

Pfarrkirche St. Bonifatius Gießen Bild © Rolf West/St. Bonifatius Gießen

In diesem Jahr kommt der Übertragung von Gottesdiensten und Christmetten eine besondere Bedeutung zu, können Menschen doch nur in geringer Anzahl oder auch gar nicht gemeinsam feiern. Der hr bringt die besinnlichen Stunden nach Hause: hr2-kultur überträgt an Heiligabend ab 22:15 Uhr die Christmette aus Sankt Bonifatius in Gießen. Um 18 Uhr können die Hörer*innen den Heiligabendgottesdienst aus der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Berlin in hr4 verfolgen. Am 25. Dezember sendet hr4 um 10:05 Uhr den Gottesdienst aus der Pfarrgemeinde Sankt Marin in Jossgrund-Oberndorf und am 26. Dezember um 10:04 Uhr den Gottesdienst aus der Evangelischen Friedenskirche in Offenbach. Der päpstliche Segen „Urbi et Orbi“ ist wie gewohnt am 25. Dezember um 12 Uhr live in hr2 zu hören. Weitere Informationen unter kirche-im-hr.de .

Am 24. Dezember ab 21 Uhr liest Werner Reinke in hr1 "Der Lotse" von Frederick Forsyth. Die Geschichte handelt vom Piloten eines einsitzigen Kampfflugzeugs, der beim Heimflug Heiligabend in Luftnot gerät und mit himmlischer Hilfe im dichten Nebel landen muss.