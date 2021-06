Im Coldmirror-Podcast "Wir hören uns alle gegenseitig" (WHUAG) sprechen Kaddi und Host Selina über die wichtigsten Fragen ihrer Community.

Darum geht es: Ob Krebse denken, dass Fische fliegen können? Was ist schwerer: Anfangen oder Aufhören?- Philosophie-Stunden mit der Grande Dame der deutschen YouTube-Szene. Im Coldmirror-Podcast Wir hören uns alle gegenseitig (kurz: WHUAG) sprechen Kaddi und Host Selina über die wichtigsten Fragen ihrer Community. Dabei verlieren sich die beiden nicht selten in Sidefacts und zunächst unwichtig erscheinenden Details.

Dabei kommt der typische Coldmirror-Humor nicht zu kurz, es wird also in jedem Fall unterhaltend! Kaddi kommentiert das Zeitgeschehen und bezieht Stellung zu den Themen, die ihre Fans gerade beschäftigen. Durch Wir hören uns alle gegenseitig taucht die Community noch tiefer ein in das herrlich absurde Coldmirror-Universum. Co-Host Selina ist dabei nicht nur Sidekick, sondern moderiert die Fragen und liefert spannende Zusatzinformationen.

Grundlage der Podcast-Folgen sind dabei Fragen, die die Community unter den Videos auf dem YouTube-Kanal Coldmirror postet oder per Mail an WHUAG@funk.net stellt. Kaddi reagiert aber auch liebend gern auf beiläufige Kommentare, die unter ihren Videos stehen. Keine Frage ist zu absurd, keine Antwort ist zu ernst.

Neue Podcast-Folgen erscheinen jeden zweiten Freitag auf den gängigen Podcast-Plattformen, dem YouTube-Kanal Coldmirror, auf funk.net und in der ARD Audiothek. Wir hören uns alle gegenseitig wird vom hr für funk produziert.

Mehr über die Hosts:

Kathrin Fricke alias Coldmirror gehört zu Deutschland erfolgreichsten Youtuber:innen. Seit 2006 veröffentlicht sie auf ihrem Kanal Animationen und Synchronisationen. Deutschlandweit bekannt machten sie die Neu-Synchronisationen der Harry Potter-Spielfilme Anfang der 2000er. Die Rollen lässt sie dort über Tabu-Themen sprechen und baut immer wieder popkulturelle Zitate ein. Inspiriert von „Back to the Future Minute“ startet Kaddi 2015 einen eigenen Video-Podcast in dem sie pro Folge fünf Minuten des Spielfilms „Harry Potter und der Stein der Weisen“ detailreich analysiert und satirisch, humoristisch kommentiert. Seit 2016 ist Coldmirror Teil des funk-Netzwerkes und veröffentlicht seit 2021 dort auch ihren zweiten Podcast Wir hören uns alle gegenseitig – Ein Fan-Fragen-Format.

Als Selina Gaiser 2015 begann Videos für ihren Youtube Kanal Schruppert zu drehen, war sie gerade im Studium des Online-Medien-Managements. Für Selinas Content über Konzerte und Festivals interessierten sich bald rund 41k Abonnent:innen – Ihre bunt-gefärbten Haare wurden ihr Markenzeichen. Als Teil des funk-Netzwerkes berichtete Selina 2018 bis 2020 von ihren schrägsten Festival Erfahrungen, gab Musikreviews ab und vloggte direkt aus der Crowd. Seit 2020 ist sie Teil der youfm-Redaktion, dem jungen Hörfunkprogramm des Hessischen Rundfunks. Mit der redaktionellen Betreuung der Coldmirror Angebote des funk-Netzwerkes ist für sie ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Als Host von WHUAG kommt sie ihrem Idol Coldmirror nun so nah wie noch nie.