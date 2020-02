Als Elternzeitvertretung von Lisa Gessner ist Benjamin Müller Regionalkorrespondent für den Kreis Limburg-Weilburg.

Ein besonders lustiger Einsatz war für mich ... das Dorfduell in Dorndorf 2019. Hier tritt alle zwei Jahre das Oberdorf gegen das Unterdorf an, um sich in Geschicklichkeitsspielen, einem Dorfquiz oder Sportspielen zu battlen und zu entscheiden, wer den Dorndorfer Esel bekommt, der ist nämlich das Dorf-Maskottchen. Als ich zum Vorab-Bericht in Dorndorf ankam, war ich absolut überwältigt. Der ganze Ort war schon von weitem zu sehen, alle Häuser waren in Teamfarben beleuchtet. Also Blau für das Unterdorf oder Rot für das Oberdorf. Auf dem Dorfplatz wurde ich von fast 100 Leuten mit Fackeln, blauen Perücken oder roten LED-Regenschirmen empfangen und die Stimmung war grandios. Seitdem plane ich meinen Umzug nach Dorndorf, um 2021 dabei sein zu können ...

Typisch für die Menschen im Kreis Limburg-Weilburg ist … ihre herzliche und direkte Art. Bei uns bekommst du auch mal ins Gesicht gesagt, wenn etwas nicht passt, dann ist es aber aus der Welt. Und dann kommt die große Herzlichkeit raus, die diese Region zu meiner Heimat macht.

Ich möchte unbedingt einmal … eine Maschine erfinden, mit der ich mich täglich ans Meer beamen kann. Dann könnte ich in meiner Heimat leben und müsste trotzdem nicht auf meine Leidenschaft, das Wellenreiten, verzichten.

Mein persönlicher Lieblingsplatz ist ... ganz spießig! Mein kleines Haus in Niedershausen, weil ich hier den perfekten Platz für mich und meine Familie gefunden habe.