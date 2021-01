Der Hund ist der älteste und treueste Begleiter des Menschen, der ihn liebt und schützt. Gleichzeitig macht die industrielle Landwirtschaft vielen Kleintieren das Leben schwer. Auch die Korallenriffe der Weltmeere sind in Gefahr. Themen in "Wissen und mehr".

Montag, 01.03.2021, 07:20 Uhr

Landwirtschaft und Artenvielfalt: Dossier Insekten

SWR 29'45''



Bild © Imago Images

Die industrielle Landwirtschaft macht vielen Kleintieren das Leben schwer. Großflächige Monokulturen und der Einsatz von Düngemitteln und giftigen Chemikalien tragen mit zum Insektensterben bei. Mit den Insekten gehen auch die Bestände von Vögeln dramatisch zurück. Dieser Film zeigt die Zusammenhänge zwischen Landnutzung und Artenvielfalt auf. Am Beispiel von Schmetterlingen wird der Artenschwund dokumentiert. Ein Experiment in einer Apfelplantage belegt die wichtige Rolle von Insekten als Bestäuber. Neue Wege in der Landwirtschaft könnten dem Artensterben entgegenwirken – zum Beispiel kleinräumige Felder mit permanenten Kulturen, der Verzicht auf Spritzmittel, das Anlegen von Hecken und Blühstreifen. Wir besuchen Bio-Landwirte, die sich für mehr Artenvielfalt engagieren, und sehen am Beispiel einer angelegten Teichlandschaft, wie Tiere und Pflanzen von Biotopvernetzung profitieren.

Dienstag, 02.03.2021, 07:20 Uhr

Bild © picture-alliance/dpa

Künstliche Riffe: Wenn Fische im Betonklotz wohnen



Die Korallenriffe der Weltmeere sind die größten und fruchtbarsten Ökosysteme der Welt. Doch der faszinierende Lebensraum ist in Gefahr. Experten befürchten, dass es die Korallenriffe schon in wenigen Jahrzehnten nicht mehr geben wird. Können künstliche Riffe den Wasserbewohnern einen idealen Lebensraum bieten? Die Sendereihe des SWR nimmt die Riffe dieser Welt unter die Lupe. So erforscht ein Team von Biologen, Fischereifachleuten und Computerexperten in der deutschen Ostsee ein künstliches Riff, das seit den 90er Jahren Erkenntnisse für den Riffnachbau liefern soll. Auch die amerikanische Biologiestudentin Rachel Anderson sowie die Schweizerin Anja Pauli haben sich der Riff-Rettung verschrieben.

1/3 Volkszählung im Riff

SWR 10'12''



Natürliche und künstliche Korallenriffe sind die Lebensräume vieler Tier- und Pflanzenarten. Doch wie steht es um die Gesundheit dieser Riffe? Das zu erforschen, ist Ziel des Projektes „Reefcheck“, bei dem Wissenschaftler und Hobbytaucher Hand in Hand arbeiten. Mehrmals im Jahr zählen Freiwillige wie Anja Pauli an verschiedenen Standorten auf der ganzen Welt bestimmte Fischarten, wirbellose Tiere und Korallen. Anhand ihres Vorkommens können Fachleute Rückschlüsse auf den Zustand der Riffe ziehen.

2/3 Wohnungsbau am Meeresgrund

SWR 10'09''



Nicht weit von der Rostocker Küste entfernt liegt seit zwölf Jahren das größte künstliche Riff der Ostsee. Der Film begleitet Thomas Mohr und sein Team, die die 50 000 Quadratmeter große Unterwasserwelt angelegt haben. Hier soll der stark überfischte Dorsch ein neues Zuhause finden und sich wieder vermehren. Doch wie haben die Fische dieses Riff angenommen? Auch andernorts gibt es künstliche Riffe. Schon vor Hunderten von Jahren beobachteten Japaner, dass sich Fische gerne zwischen versunkenen Bäumen aufhielten. Daher warfen sie viele Bäume ins Wasser. Mit Autoreifen klappte andernorts der Riffe-Bau allerdings nicht. Auf dem Gummi wächst kaum etwas, Fische meiden diese Riffe. Doch gut angelegte künstliche Riffe bieten den Wasserbewohnern dieselben Vorteile wie natürliche: Strömungsschatten, reichliches Nahrungsangebot und Schutz vor Jägern.

3/3 Schiffe als Riffe

SWR 10'02''



Versenkte Schiffe bieten vielen Fischen einen Lebensraum. Doch Wissenschaftler befürchten, dass die künstlichen Riffe dem Meer schaden können. Auf den ersten Blick entlasten sie die natürlichen Riffe, weil Taucher und Fischer zunehmend auf die künstlichen Riffe ausweichen. Allerdings siedeln sich hier auch andere Arten an und es gibt keine Fangbeschränkungen. Findet wohlmöglich ein Verdrängungsprozess statt und entpuppen sich die "Schiffe als Riffe" langfristig sogar als tödliche Fischfallen?

Mittwoch, 03.03.2021, 07:20 Uhr

Vorbild Natur: Insekten auf der Spur



Für einige Menschen sind Insekten nur lästige Krabbeltiere. Doch für viele Forscher sind sie kleine Genies, die ihnen dabei helfen können, einige unserer größten Probleme zu lösen.

Die SWR-Reihe "Vorbild Natur – Insekten auf der Spur" widmet sich in drei Filmen den tierischen Vorbildern Ameise, Kartoffelkäfer und Marienkäfer.

Bild © hr



1/3 Ameisen - Nie wieder Stau

SWR 09'54''



Ameisen stehen nie im Stau. Das machen sich Forscher in Toulouse zunutze und erforschen die ausgeklügelte Logistik der Argentinischen Ameisen. Die so gewonnenen Erkenntnisse können Ingenieure verwenden, um Robotersteuerungen für Warenhäuser zu programmieren, die auf Ameisen-Algorithmen basieren.

Kartoffelkäfer fressen einen Kartoffelacker kahl. Bild © picture-alliance/dpa

2/3 Kartoffelkäfer - Vom Insektenflügel zum Bauwerk

SWR 10'00"



Die Flügel des Kartoffelkäfers sind sehr stabil und trotzdem leicht. Architekten interessieren sich für diese Strukturen, weil sie ihnen helfen können, neue Ideen für Konstruktionen zu finden. Wir begleiten ein Team von Architekten, das eine neuartige Dachkonstruktion entwirft, deren Struktur und elegant geschwungen Form sich an dem tierischen Vorbild des Kartoffelkäfers orientiert.

Asiatischer Marienkäfer Bild © picture-alliance/dpa

3/3 Marienkäfer - Neue Antibiotika aus der Natur

SWR 10'00"



Der asiatische Marienkäfer hat eines der leistungsstärksten Immunsysteme der Tierwelt. Dadurch sichert er sein Überleben und setzt sich auch gegen andere Marienkäfer durch. Forscher versuchen nun Antibiotika zu entwickeln, die Bakterien mit ähnlichen Mechanismen bekämpfen wie das kleine, aber robuste Insekt.

Donnerstag, 04.03.2021, 07:20 Uhr

Bild © hr

Tiere der Heimat: Der Luchs

BR 14'53''



Der Luchs galt früher als eine Art "Ungeheuer des Waldes" und deshalb haben ihn Bauern und Jäger bis Mitte des 19. Jahrhunderts in weiten Teilen Europas ausgerottet. Heute bemühen sich engagierte Artenschützer, diese Katzenart in ihren angestammten Lebensräumen wieder einzubürgern.

Bild © picture-alliance/dpa

Unser Hund

BR 14'46''



Der Hund ist der älteste und treueste Begleiter des Menschen. Die Sendung beleuchtet Wolf-Hund-Abstammungstheorien und widmet sich dem jahrtausendelangen Zusammenleben von Mensch und Hund.

Freitag, 05.03.2021, 07:20 Uhr

Bild © Imago Images

Tierhaltung: Woher kommt unser Fleisch?

SWR 29'34''



Woher kommt unser Fleisch? Aus Massentierhaltung oder nachhaltiger Landwirtschaft? Der Film porträtiert mehrere Landwirte aus Baden-Württemberg, die auf unterschiedliche Weise Fleisch für den Markt produzieren. Alle beschäftigt die Frage, wie man wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Und manche auch, wie man gleichzeitig dabei noch den Tieren und der Umwelt gerecht werden kann.