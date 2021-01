Warum fällt ein Fahrrad beim Radeln nicht um? Warum schmilzt eine Skipiste in der Sonne nicht weg wie Butter im Backofen? Warum stehen einem die Haare zu Berge? Physikalische Antworten gibt "Wissen und mehr".

Montag, 08.03.2021, 07:20 Uhr

Fahrrad und Physik

BR 14'43''



Fahrradfahren kann fast jedes Kind - und kaum jemand wundert sich darüber, dass der Drahtesel beim Radeln nicht zur Seite kippt. Das und viele andere Velo-Phänomene lassen sich physikalisch erklären.

Reibung überall

BR 14'41''



Im Sprachgebrauch ist Reibung negativ besetzt: Reibereien stören die Harmonie, wir wünschen reibungslose Abläufe. Und doch ist Reibung in unserem Alltag von Nutzen: beim Feuermachen, beim Lenken, sogar beim Schreiben. Und seit Leonardo da Vinci ist die Physik der Reibung ein aktuelles Forschungsgebiet.

Dienstag, 09.03.2021, 07:20 Uhr

Von Kurvenfahrten und Waschmaschinen: Bewegung

BR 15'06''



Ob man Bungee jumpt, ein Frisbee wirft, im Lift fährt oder in der Fabrik ein Fließband läuft, - immer haben wir es mit Bewegung zu tun. Doch was versteht man – physikalisch gesehen – unter Bewegung? Welche unterschiedlichen Bewegungen gibt es? Was ist Beschleunigung, was Geschwindigkeit? Und wie lässt sich das alles berechnen? Mit hohem Adrenalinpegel und schnellem Puls beantwortet Moderator Philip Häusser diese Fragen - in einem der großen Freizeitsparks Deutschlands.

Lebenswichtige Strahlung: Wärmelehre

BR 12'44''



Wärmeströmung lässt sich in einem Experiment mit einem Bunsenbrenner und einem rechteckigen Glasrohr verblüffend einfach erklären. Bei der Wärmestrahlung schickt uns die Sonne lebenswichtige Energie.

Mittwoch, 10.03.2021, 07:20 Uhr

Magie des Lichts: Reflextion und Brechung

BR 14'29''



Der geknickte Strohhalm, die Fata Morgana, der Blick in den Spiegel – Licht kann ganz schön magisch sein. Ohne Licht sehen wir nichts. Aber wie funktioniert das Ganze physikalisch? Moderator Philip Häusser ist selber Physiker und klärt die Besonderheiten der Reflexion, die Denkfehler bei optischen Täuschungen und die Geheimnisse der Brechung.

Linsen und Spiegel: Wie Bilder richtig scharf werden

BR 14'36''



Die Eisbachsurfer sind klasse Motive für "Action-Fotos". Doch wie werden die Bilder überhaupt richtig scharf? Das erklärt Moderator Christopher Müller - erst mal anhand einer Lochkamera.

Donnerstag, 11.03.2021, 07:20 Uhr

Geheimnisvolle Skipisten: Wärmelehre

BR 13'26''



Warum schmilzt eine Skipiste in der Sonne nicht weg wie Butter im Backofen? Warum ist der Mensch ein schlechter Temperaturmesser und braucht dafür spezielle Geräte? Und was versteht man genau unter der thermischen Energie? Diesen Fragen und noch mehr ist Moderator Philip Häuser auf der dem höchsten Berg Deutschlands, der Zugspitze, auf der Spur.

Kraftquellen von Urgewalten: Elektrisch geladene Körper

BR 13'51''



Diesmal sträuben sich Philip Häusser die Haare. Kein Wunder. Der Moderator und Physiker steht schließlich gewaltig unter Strom: 500.000 Volt Spannung liegen bei ihm an. Warum ihm das nichts antut und was eine Erfindung des Amerikaners Robert van de Graff mit Gewittern zu tun hat, klärt Philip in dieser Folge. Nebenbei bringt er auch noch Konfetti zum Tanzen und Gurken zum Leuchten.

Freitag, 12.03.2021, 07:20 Uhr

Wie entstehen Planeten?

aus: Die vier Elemente

BR 14'25''



Die Enstehung von Planeten ist eines der wichtigsten Themen der modernen Astronomie. Wie entwickelt sich ein Planet, zum Beispiel einer wie unsere Erde? Harald Lesch stellt die wissenschaftlichen Erkenntnisse vor.

Vom Weg durch die Zeit: Geschwindigkeit

BR 14'30''



Mit 120 Sachen auf der Autobahn, - dass das Stundenkilometer sind, weiss man, oder? Falsch! Physikalisch gesehen, sind das Kilometer pro Stunde und es ist nicht das flotte Tempo, mit dem der Fahrer zum Gardasee unterwegs ist, sondern die Geschwindigkeit. Welche naturwissenschaftlichen Beobachtungen dahinter stecken und wie man diese in Formeln, Diagramme und Gesetze packt, um sie zu berechnen, das zeigt Moderator Philip Häusser und hat sich dazu nicht nur in eine Achterbahn gesetzt, sondern auch an einen Flugsimulator.