Der erste Job, das erste eigene Geld. Und jetzt? Versicherungen, Steuern zahlen, Geld anlegen? Bei "Your Money" auf TikTok werden Finanzthemen ganz einfach erklärt.

Darum geht’s: Was ist ein ETF? Warum betrifft mich persönlich die Inflation? Wie kann ich im "ganz Kleinen" schlau mit Geld umgehen? Die funk-Redaktion im Hessischen Rundfunk (hr) hat in Kooperation mit der hr-Wirtschaftsredaktion ein Finanzformat entwickelt, um diese Fragen für eine junge Zielgruppe zwischen 16 und 22 Jahren zu beantworten. Präsentiert wird das Format im wöchentlichen Wechsel von Katharina Wichelhaus (Katulka) und Rafaela Roza.



"Your Money" nimmt komplizierte Geldthemen mit Humor – und erklärt sie so, dass jede und jeder sie versteht. Das Format beweist, dass Wirtschaft nicht kompliziert sein muss und erreicht seine Zielgruppe dort, wo sie sich aufhält: auf TikTok.