Egal ob die Sonne scheint oder die Wolken über den Himmel jagen, Wetter ist immer spannend. Und das Schöne am Wetter: Jeder von uns kann es beobachten und erleben, jederzeit und überall. Um aber zu verstehen, wie etwa Blitze entstehen oder warum es bei einer speziellen Wetterlage warm oder kalt ist, dafür braucht es Erklärungen. Und die liefert "alle wetter!".



Die Sonne ist der Motor des Wetters. Ohne sie würde sich nichts bewegen, ohne sie gäbe es nicht warm und nicht kalt, gäbe es keine Hochs und Tiefs und ohne sie würde es nicht regnen und der Wind nicht wehen. Jeden Tag gibt es irgendein Wetterphänomen, über das wir bei "alle wetter!" reden können.

Sei es in Deutschland, in Europa oder irgendwo sonst auf der Welt. Wetter passiert immer und betrifft jeden. Eisregen vor der großen Kälte zum Beispiel ist ein ganz spannendes Wetterereignis. Aber wie entsteht eigentlich Eisregen? Welche Bedingungen müssen herrschen, damit alles in der Natur mit einem Eispanzer überzogen wird? Und was ist denn dieser komische Jetstream? Ihr wisst es nicht? Kein Problem, denn unser Meteorologe Stefan Laps erklärt Euch in kurzen knackigen 1 bis 2-minütigen Videoclips, was beim Wetter abläuft, wie es zustande kommt, warum es genau so abläuft und mit welchem Messinstrumenten das Wetter festgehalten werden kann. Schaut mal rein - es lohnt sich!

In welcher Einheit wird Regen gemessen?

Wie entsteht Glatteisregen?

Was ist eine Vb-Wetterlage?

Was ist der Jetstream und wo befindet er sich?

Was sagt mir die Regenwahrscheinlichkeit?

Wie liest man an einem Windsack die Windstärke ab?

Wo müssen Hochs und Tiefs liegen damit es warm oder kalt wird?

Wie entstehen Blitze?

