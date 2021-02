Sauber recherchierte Geschichten spannend und unterhaltsam rüberzubringen: Das Wissenschaftsmagazin des Hessischen Rundfunks beschäftigt sich mit aktuellen Themen aus Forschung, Technik, Gesundheit und Natur.

Gesendet wird immer am Donnerstag um 20:15 Uhr im Hauptabendprogramm. Thomas Ranft moderiert die Sendung. Für ihn sind sauber recherchierte Berichte das A und O dieses Sendeformats: "Wir wägen ab und geben dem Zuschauer die Möglichkeit, sich eine eigene Meinung zu bilden", sagt er. "Das ist öffentlich-rechtliches Fernsehen im besten Sinne. Wir sind nicht tendenziös, aber vertreten eine eigene Meinung, insbesondere ich als Moderator. Das, was wir in der Sendung machen, hat einen Wert, es ist solide journalistische Arbeit. Und dennoch ist es unterhaltsam, spannend, so dass man als Zuschauer gerne dabei ist, Anteil nimmt und auch etwas mitnimmt. Auch bei unserem Rätsel kann man mitraten und gleichzeitig dazulernen."