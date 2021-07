Geschichte - was geht mich das an?

Todesschüsse an der Mauer, terroristische Anschläge der Roten-Armee-Fraktion, ein Krieg im Kosovo, die Verbrechen während der NS-Zeit -Geschehnisse aus Zeiten, die für heutige Schüler*innen so weit weg sind wie der 30-jährige Krieg. "Was geht mich das an?" fragen sich deshalb manche Jugendliche, ohne zu ahnen, wie nah ihnen diese Themen sein können.

"Teacher's Snack" gibt in lockerer Folge erste Tipps und Anregungen für den Einsatz von Filmen im Unterricht - zu finden in unserem pdf zum Herunterladen.

Zur Themenwoche: