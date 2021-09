Der Frankfurter Stadtwald leidet, Dürre- und Überschwemmungskatastrophen nehmen zu, Flamingos am Bodensee, Insekten, die nicht in unser Klima gehören, und der Streit um die Windkraft - Themen in "Wissen und mehr".

