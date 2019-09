In der hessenschau vom 21. September wurde ein falsches Zitat genannt.

Am Samstag, 21. September 2019, wurde in der hessenschau der Beitrag "Privatisierung Marburg" ausgestrahlt. In diesem Beitrag fand sich ein Zitat mit einer Stellungnahme der Stadt Marburg. Dieses Zitat wurde in der Grafik dem Oberbürgermeister Thomas Spies zugeschrieben, tatsächlich ist es aber von Bürgermeister und Baudezernent Wieland Stötzel.

Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.