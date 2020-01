In hr1 wurde am 7. Januar 2020 in der Mittagssendung der Eindruck erweckt, dass die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin den Plan verfolgt, in ihrem Land die Vier-Tage-Arbeitswoche mit einer täglichen Arbeitszeit von sechs Stunden einzuführen. Tatsächlich hat Ministerpräsidentin Sanna Marin diese Idee bereits im August 2019 formuliert, als sie noch Verkehrsministerin war. Die finnische Regierung hat am Nachmittag klargestellt, dass es derzeit keine konkreten Pläne für eine Umsetzung dieser Idee gibt.

Wir bedauern die unpräzise Darstellung.