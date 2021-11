Seien Sie am 24. und 25.11.2021 bei unserem Fachforum Medienbildung dabei. Schwerpunkt soll das Thema "MOVIE-E - Film und Education" sein. Hier erwarten Sie Angebote zum Thema Erklärvideos, Filmschnitt, Film im Deutsch- und Fremdsprachenunterricht, Filmanalyse, kreative Filmarbeit u.v.a.m. Kommen Sie zu unseren Präsenzangeboten zum Thema "Film und Education" in Ihrer Nähe, entweder im DFF-Deutsches Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt oder in ausgewählte regionale Medienzentren.

Wählen Sie sich in unser online-Barcamp ein und finden Sie das für Sie passende Angebot! Teilen Sie mit uns Ihre Erfahrungen und bieten Sie selbst eine Session online an.

Virtuell oder in Präsenz: es gibt viele Möglichkeiten, sich auszutauschen und Impulse für eine gelingende Unterrichtspraxis mitzunehmen.

Weitere Details und Anmeldung hier: https://schulportal.hessen.de/veranstaltungen/film-fachforum-movie-e/