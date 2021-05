Das hr-iNFO Funkkolleg ist ein besonderes Wissensangebot für die Schule. Wissenschaftlich fundierte Radiosendungen und ein umfangreiches Onlineangebot ermöglichen eine tiefgreifende Beschäftigung rund um das aktuelle Thema "Mensch und Tier".

Bewerben Sie sich bis zum 06.06.2021!



Für Klassen und Kurse ab der Jahrgangsstufe 9 an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen bietet hr-iNFO zusammen mit dem Netzwerk Rundfunk und Schule die hr-iNFO Schultour zum aktuellen Funkkolleg an. Hier haben die Schüler*innen die Möglichkeit mit einem kleinen Team von hr-iNFO (je ein/e Redakteur*in und ein/e Autor*in oder Expert*in) per Big Blue Button ins Gespräch zu kommen und eine ausgewählte Folge aus dem Funkkolleg 2020/2021 zu diskutieren. Die Dauer dieser Diskussionsrunden ist für je 90 Minuten angesetzt.