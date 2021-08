Wie geht die "Generation Facebook" mit Erinnerungen um? Wie erklärt ein Nobelpreisträger das Gedächnis? Und wer entscheidet, was in den Archiven aufbewahrt wird und was nicht? Diesen und weiteren Fragen geht die Themenwoche "Erinnerungen" nach.

"Teacher's Snack" gibt in lockerer Folge erste Tipps und Anregungen für den Einsatz von Filmen im Unterricht - zu finden in unserem pdf zum Herunterladen.

Download Download zum Download Teacher's Snack: Erinnerungen [Download ] Ende des Downloads

Zur Themenwoche: