Bildergalerie

1/6 | Franziska Reichenbacher Lotto-Glücksfee Franziska Reichenbacher präsentiert seit 1998 die Lottozahlen für die ARD. Außerdem ist die Journalistin auch Moderatorin in anderen Sendungen des Hessischen Rundfunks. Sie studierte Theaterwissenschaft, Publizistik und Psycholinguistik in München, hat als Redakteurin und Moderatorin zunächst im Hörfunk des Bayerischen Rundfunks, danach als Moderatorin in der aktuellen Redaktion eines privaten Berliner Fernsehprogramms gearbeitet und als Autorin für die "Süddeutsche Zeitung" geschrieben. Geboren in Mainz, lebt sie seit 1998 in ihrer Wahlheimat Frankfurt am Main. Bild © picture-alliance/dpa