Der Hessische Rundfunk und sein Intendant Manfred Krupp machen mit bei der Baumpflanz-Aktion #Einheitsbuddeln zum Tag der Deutschen Einheit. Der vor dem Funkhaus frisch gesetzte Ginkgo hat in den kommenden Jahrhunderten viel zu tun: Er wird unser Klima schützen.

Noch einmal rein mit dem Spaten in die regennasse Erde, gut festklopfen – und der zwei Meter hohe "Ginkgo biloba" steht. Die nächsten Jahrhunderte hat er Großes vor: Der Baum wird die CO2-Bilanz verbessern und das Klima schützen. Dafür griff hr-Intendant Manfred Krupp gern zum Spaten und pflanzte das weltweit verbreitete Gewächs vor dem Haupteingang des Funkhauses des Hessischen Rundfunks (hr) in Frankfurt.

Der hr und sein Chef unterstützen das #Einheitsbuddeln zum Tag der Deutschen Einheit. Die viel beachtete bundesweite Aktion, initiiert vom Land Schleswig-Holstein, will eine neue Tradition begründen: "Stell dir vor, am 3. Oktober würde jeder Mensch in Deutschland einen Baum pflanzen. 83 Millionen. Jedes Jahr. Ein neuer Wald. Von Nord nach Süd, von Ost bis West. Für das Klima. Und für dich und deine Familie. Für unsere Zukunft", heißt es auf der Homepage. hr-Intendant Manfred Krupp macht gerne mit: "Vor 30 Jahren habe sich Menschen gemeinsam für die Deutsche Einheit eingesetzt und damit Unvorstellbares bewegt. Heute setzten sich viele Menschen gemeinsam für ein besseres Klima ein. Das unterstütze ich mit diesem Bäumchen gerne." Krupp fuhr fort: "Jeder fragt sich doch: Wie kann ich selbst etwas fürs Klima tun? Man sollte nicht immer nur über Verzicht reden. Wir müssen den nachfolgenden Generationen eine Welt zu übergeben, die lebensfähig ist. Es ist eine tolle Idee, mit der Aktion ein Zeichen zu setzen: Jeder kann aktiv handeln. Und ich hoffe, dass ganz viele Leute in Hessen und ganz Deutschland am Tag der Deutschen Einheit einen Baum pflanzen."

Global denken, lokal handeln – und zum Spaten greifen. Ob Eiche, Buche oder Ginkgo, ob man am Tag der Deutschen Einheit einen Baum im eigenen Garten pflanzt, an Pflanzpartys in Hessen teilnimmt, für Aufforstungsprojekte spendet oder eine Baumpatenschaft übernimmt: hr3 und hr1 haben viele Möglichkeiten und Termine fürs #Einheitsbuddeln in Hessen zusammengestellt. Und der frisch gepflanzte Ginkgo vorm Funkhaus leistet derweil schon seinen Beitrag fürs Klima. Er kann bis zu 1000 Jahre alt werden.