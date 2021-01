Das Jahr 2020 wird wohl als Corona-Jahr in Erinnerung bleiben. Die Pandemie bestimmt ab März auch viele Programmangebote des Hessischen Rundfunks – inhaltlich und in der Verbreitung. Immer mehr wird digital. Es ist ein Jahr der Veränderung.

1. Januar 2020: Hessischer Rundfunk startet ARD-Wetterkompetenzzentrum

Die gesamte Fernsehwetterberichterstattung für Das Erste, Tagesschau 24, den WDR sowie den hr wird nun im neuen ARD-Wetterkompetenzzentrum beim hr produziert. Dazu kommen noch weitere Fernsehwettervorhersagen für NDR, SWR und RBB. Die Wetterinformationen werden für die unterschiedlichen Medien passend aufbereitet: Neben den rund 35 TV-Wetterberichten jeden Werktag liefern die Wetterredakteur*innen auch Vorhersagen für die ARD-Radioprogramme sowie für die Online- und Videotextseiten.

20. Januar 2020: hr-"Heimspiel!" mit neuem Sendungskonzept

Janine Hilpmann und Sebastian Rieth in der Pilsstube "Zur Post" Bild © HR/Elisa Ellenberger

Neuer Ort, neue Moderatoren: Sebastian Rieth und Janine Hilpmann moderieren im Wechsel mit Markus Philipp und Nicole Rautenberger einen unterhaltsamen Fußball-Talk aus der Pilsstube "Zur Post" in Frankfurt-Eschersheim. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Produktion der Sendung Anfang März 2020 wieder in’s Funkhaus am Dornbusch verlegt. Zu sehen ist das Format immer montags um 23:15 Uhr im hr-fernsehen. Auch das "Heimspiel! am Samstag" hat ein neues Konzept: ab 15. Februar 2020 werden jeden Samstag ab 17:15 Uhr vier Nachmittagsspiele und -wettkämpfe aus unterschiedlichen Sportarten zusammengefasst und in Form einer Konferenz-Schaltung live kommentiert.

21. – 26. Januar 2020: Sprachakrobatik, betörende Klänge, Kabarett: hr2-Hörfest Wiesbaden

Im ausverkauften Staatstheater Wiesbaden begeisterte das Duo "Zu zweit" mit Piano, Gesang und akrobatischen Einlagen. Bild © Paul Müller

Zum 19. Mal laden hr2-kultur und die Stadt beim hr2-Hörfest Wiesbaden dazu ein, die Ohren zu öffnen für erstaunliche Rhythmen, Klangzaubereien, mitreißende Musik und Wissenswertes zum Thema Hören. Unter anderem bringt das hr2-RadioLiveTheater mit "Und grausig gutzt der Golz" ein Klang-Feuerwerk live auf die Bühne des Hessischen Staatstheaters, im Literaturhaus Villa Clementine erfahren die Besucher*innen was genau forensische Phonetiker machen, wieso Lärm sich rein physikalisch nicht messen lässt und wie Beatboxing funktioniert.

1. Februar 2020: 1000. Lotto-Sendung mit Franziska Reichenbacher

Franziska Reichenbacher moderierte am 1. Februar 2020 ihre 1000. Lotto-Sendung. Bild © hr/Sebastian Reimold

Franziska Reichenbacher moderiert in der ARD zum 1000. Mal die Sendung "Lotto am Samstag". Ihren ersten Auftritt als sogenannte Lottofee und Nachfolgerin von Karin Tietze-Ludwig hatte Franziska Reichenbacher am 24. Januar 1998. Bis zu 5,4 Millionen Zuschauer verfolgen die Live-Sendung jeden Samstag im Ersten.

28. – 29. Februar 2020: Music Discovery Project 2020 mit Samy Deluxe

Samy Deluxe und das hr-Sinfonieorchester in der Frankfurter Festhalle. Bild © Tim Wegner

Unter dem Titel "MaschinenWerk" eröffnet 'Special Guest' Samy Deluxe gemeinsam mit dem hr-Sinfonieorchester und der Theremin-Virtuosin Carolina Eyck in der Frankfurter Jahrhunderthalle die cresc… Biennale für aktuelle Musik. Seit 14 Jahren begegnen sich Klassik und Pop beim Music Discovery Project des hr-Sinfonieorchesters, 2020 ist das grenzüberschreitende Musikerlebnis erstmals Teil der cresc… Biennale für aktuelle Musik.

8. März 2020: Der Weltfrauentag in hr3 und YOU FM

Julia Tzschätzsch, Bärbel Schäfer, Andy Losleben und Kate Menzyk (v.l.n.r.) Bild © Sebastian Reimold, hr3

Frauen-Power in hr3 und YOU FM: am Weltfrauentag moderieren in beiden Radioprogrammen ausschließlich Frauen. Es laufen nur Songs von Interpretinnen, in hr3 werden die Nachrichten ausnahmslos von Sprecherinnen verlesen.



Die beiden Programme laufen im Rahmen der "Women in Music Days" der Europäischen Rundfunkunion (EBU). Um sich für Gender-Balance und Vielfalt einzusetzen, nehmen zahlreiche Radiosender aus vielen Teilen der Welt an der Aktion teil.

10. März 2020: Deutscher Hörbuchpreis 2020 an hr2-Produktion

Luise Voigt, Nicole Heesters und Manuela Reichart bei der hr2-Hörbuchnacht 2019 (v.l.n.r.) Bild © hr/Ben Knabe

Die hr2-Hörspieladaption von Annie Ernaux' "Die Jahre” (Regie & Bearbeitung: Luise Voigt) erhält bei der Auftakt-Gala der lit.COLOGNE den Deutschen Hörbuchpreis in der Kategorie "Bestes Hörspiel".



Bereits im vergangenen Jahr wurde "Die Jahre" als "Hörbuch des Jahres" ausgezeichnet, außerdem bekam Sprecherin Nicole Heesters für ihre Rolle den Deutschen Hörspielpreis in der Kategorie ”Beste schauspielerische Leistung” verliehen.

15. März 2020: Gudrun Hartmann erhält Kinderhörspielpreis

Für ihre Bearbeitung von Rafik Schamis "Eine Hand voller Sterne" wird hr-Kinderhörspielredakteurin Gudrun Hartmann mit dem 3. Platz des Kinderhörspielpreises des MDR-Rundfunkrats ausgezeichnet.

30. März 2020: Start der Online-Reihe "Lesen im Lockdown"

Weltuntergangsstimmung? Das ist Dörte Hansens Handwerk. In ihrem Roman ist schließlich jeden Tag "Weltuntergang". Bild © hr

Wegen der Corona-Krise bleiben die Buchhandlungen geschlossen und öffentliche Lesungen fallen aus – deshalb startet der hr die Online-Reihe "Lesen im Lockdown". Für das Projekt wurden Autor*innen gebeten, ihr Smartphone in die Hand zu nehmen, ein Kapitel aus ihrem aktuellen Roman zu lesen und sich dabei selbst zu filmen. Die 15-minütigen Lesungen, u.a. mit Ingo Schulze, Dörte Hansen, Saša Stanišić und Leif Randt sind auf dem neuen YouTube-Kanal "Lesen im Lockdown", auf hessenschau.de/kultur, auf hr2.de, in den Social-Media-Kanälen von hr2-kultur und des hr-fernsehens sowie in der ARD-Mediathek zu sehen.

1. April 2020: Neuer Konzert-Livestream "Stage@Seven"

Musikalische Lichtblicke: "Stage@Seven" mit Musiker*innen des hr-Sinfonieorchesters und der hr-Bigband. Bild © Sascha Rheker

Um trotz des Corona-bedingten Konzertverbotes für das Publikum da zu sein, starten die Musiker*innen des hr-Sinfonieorchesters und der hr-Bigband einen täglichen Konzert-Livestream. Von Montag bis Freitag, jeweils um 19 Uhr betreten anfänglich jeweils ein bis zwei Musiker*innen die Bühne des hr-Sendesaals - ab Mitte Mai auch in größeren Ensembles und kammersinfonischen Formationen - und spielen rund 20 Minuten für ihr virtuelles Publikum. Verfolgen kann man die Streams auf den Websites und Social-Media-Kanälen von hr-Sinfonieorchester und hr-Bigband. Nach 59 Konzerten in 13 Wochen und über 1,2 Millionen Abrufen erklingt am 28. Juni 2020 das vorerst letzte "Stage@Seven"-Konzert.

19. April 2020: hr-"Tatort" mit Hannelore Elsner in einer ihrer letzten Rollen

Anna Janneke (Margarita Broich) und Elsa Bronski (Hannelore Elsner, links) Bild © hr

"Die Guten und die Bösen" ist der Titel des hr-Tatorts, der im Ersten zu sehen ist. Neben Margarita Broich und Wolfram Koch als Frankfurter Ermittlerteam Janneke und Brix sind Peter Lohmeyer und – in einer ihrer letzten Rollen – Hannelore Elsner zu sehen. Das Drehbuch stammt von David Ungureit, Regie führte Petra K. Wagner, die für ihre Regiearbeit beim Deutschen Fernsehkrimi-Festival Wiesbaden am 06. März 2020 mit einem Sonderpreis ausgezeichnet wurde.

25. April 2020: Lotto@home

Gute Laune bei Moderatorin Franziska Reichenbacher und Produktionstechniker Uwe Tapken bei der technischen Einweisung zur "Lotto@home"-Produktion Bild © Torsten Hoensch/hr

Da aufgrund der im hr ausgerufenen Pandemie-Warnstufe die Präsentation der Lottozahlen im gewohnten Studio-Umfeld nicht möglich ist, verlegt die Redaktion die live übertragene Ziehung der Lottozahlen kurzerhand in das Wohnzimmer von Lottofee Franziska Reichenbacher. Bei Lotto@home präsentiert sie die Gewinn-Zahlen über einen Laptop.

27. April 2020: "ARD extra" aus Frankfurt

Der hr übernimmt für eine Woche die Produktion des "ARD extra" zur Corona-Pandemie. Die Sendung, die redaktionell zusammen mit dem MDR verantwortet wird, kommt immer im Anschluss an die 20-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau" und hat je nach Themenlage eine Länge von 15 bis 30 Minuten. Moderiert wird die Sondersendung von Markus Gürne.

4. Mai 2020: Daniel Johé neuer Moderator der "hessenschau"

Der Neue bei der "hessenschau": Daniel Johé Bild © hr / Katrin Denkewitz

Erster Einsatz für Daniel Johé als Moderator der "hessenschau", der jetzt das Moderationsteam um Kristin Gesang und Andreas Hieke ergänzt. Johé ist für die Zuschauer des hr-fernsehens kein Unbekannter. Er präsentiert seit April 2019 – im Wechsel mit Anne Brüning – alle 14 Tage das erfolgreiche Servicemagazin "Die Ratgeber".

17. Mai 2020: Deutscher Fernsehpreis für hr-Film

Bist du glücklich?: Marc Pfeiffer (Ronald Zehrfeld) und Sonja Elbert (Laura Tonke) Bild © hr/Bettina Müller

Die hr-Produktion "Bist du glücklich?" wird mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Bester Fernsehfilm" ausgezeichnet. Das Drehbuch des Melodrams stammt von David Ungureit, die Regie hatte Max Zähle. Die Hauptrollen spielen Laura Tonke und Ronald Zehrfeld, die für ihr grandioses Zusammenspiel bereits 2019 mit einem Sonderpreis der Jury des Hessischen Fernsehpreises geehrt worden waren.

18. Mai 2020: Marvin Fischer neu bei "maintower"

Marvin Fischer ist der neue "maintower"-Moderator. Bild © hr

Marvin Fischer, seit 2013 Moderator bei YOU FM, moderiert als Nachfolger von Petra Neftel - im Wechsel mit Susann Atwell - das hr-Boulevardmagazin "maintower". Petra Neftel verabschiedet sich im Juni offiziell vom "maintower"-Publikum. Nach acht Jahren beim hr in Frankfurt möchte sie zurück nach Hamburg.

26. Mai 2020: Vielfalt verbindet

hr-Intendant Manfred Krupp unterzeichnet die "Charta der Vielfalt". Bild © hr/Carolin Schwarz

Der hr beteiligt sich am internationalen Diversity-Tag – nicht nur mit dem Hissen der "Charta der Vielfalt" -Fahne vor dem Funkhaus am Dornbusch. Das Thema Diversität steht im hr-Hörfunk, im hr-fernsehen und Online im Vordergrund. In Anerkennung dieses Engagements wird hr-Programmdirektorin Gaby Holzner am 3. November 2020 mit der Urkunde "Charta der Vielfalt" ausgezeichnet.

1. Juli 2020: "Wir hören Dich": Unsere Zukunft mit Corona

Gunnar Töpfer moderiert die Sendung "Wir hören dich". Bild © hr

Die bereits 2019 begonnene hr-Aktion "Wir hören dich" wird fortgeführt: in einer gemeinsamen, zweistündigen Sendung aller hr-Radioprogramme zum Thema Corona bringt Moderator Gunnar Töpfer die Hörer*innen mit Experten verschiedener Fachrichtungen zusammen. Darüber hinaus widmen sich im hr-fernsehen "Hallo Hessen" und "MEX – das Marktmagazin" dem Thema. Im Rahmen der ARD-Themenwoche "Wie wollen wir leben?" sendet der hr am 18. November 2020 erneut eine "Wir hören dich"-Sendung. Diesmal geht es um die pandemie-bedingten Veränderungen: "Welt im Umbruch – wie wollen wir leben?"

15. Juli 2020: Neuer Podcast von hr-iNFO

Recherche auf Augenhöhe: Wie der politische Nachwuchs sind auch die Autor*innen allesamt unter 35. Bild © hr

Mit "Jung. Macht. Politik." startet hr-iNFO, das Hörfunk-Informationsprogramm des Hessischen Rundfunks, ein neues Podcast-Format, das politisch engagierte junge Menschen sehr persönlich porträtiert. Host ist Sandra Müller. Parallel zum Podcast hatten Student*innen der Universität Mainz ein multimediales Dossier mit Video-Portraits und Statements von jungen Engagierten sowie längeren Artikeln zu dem Thema erarbeitet.

31. Juli 2020: hr-Hörfunkdirektor Heinz Sommer verabschiedet sich

Heinz Sommer Bild © hr/ Kathrin Denkewitz

Nach 25 Jahren als Hörfunkdirektor und über 30 Jahren im Hessischen Rundfunk verabschiedet sich Heinz Sommer in den Ruhestand. Als Hörfunkdirektor verantwortete er zahlreiche Reformen sowie die Einführung neuer Programme wie hr-iNFO oder YOU FM. In seinen Zuständigkeitsbereich fielen nicht nur die - zeitweilig sechs - Hörfunkprogramme des Hessischen Rundfunks, sondern auch das hr-Sinfonieorchester und die hr- Bigband. Darüber hinaus war Heinz Sommer von 1999 bis 2010 stellvertretender Intendant des hr.

1. August 2020: Gabriele Holzner wird Leiterin der crossmedialen Programmdirektion

Intendant Manfred Krupp hat Programmdirektorin Gabriele Holzner zu seiner Stellvertreterin berufen. Bild © hr/Elisa Ellenberger

Mit dem Ausscheiden von Hörfunkdirektor Heinz Sommer werden die Direktionen des hr neu strukturiert. Hörfunk- und Fernsehdirektion werden zusammen mit dem Bereich Multimedia unter der Leitung der bisherigen Fernseh-Programmdirektorin Gabriele Holzner zu einer medienübergreifenden Einheit zusammengeführt. Die Betriebsdirektion bleibt weiter bestehen, das Justiziariat wird direkt beim Intendanten angesiedelt.



Am 1. Januar 2021 wird Gabriele Holzner zudem stellvertretende Intendantin des hr.

8. August 2020: "hessenschau" mit neuem Quotenrekord im hr-fernsehen

Kristin Gesang im virtuellen Studio Bild © hr/Sascha Rheker

Die "hessenschau" erzielt den höchsten Marktanteil in Hessen seit Einführung der sendungsbezogenen Quotenmessung im Jahr 1991. Die Hauptausgabe um 19:30 Uhr verfolgen 465.000 Zuschauer im hr-fernsehen, das entspricht einem Marktanteil von 37,9 Prozent der Menschen in Hessen über drei Jahre.

13. September 2020: Neuer Frankfurt-"Tatort" im Ersten

Emily (Emilia Bernsdorf) im Lost Place. Bild © hr/Bettina Müller

"Funkstille" ist der Titel des mittlerweile zwölften Tatorts um das Frankfurter Ermittlerteam Janneke und Brix, den der hr im Ersten zeigt. Neben Margarita Broich und Wolfram Koch sind in weiteren Hauptrollen Tessa Mittelstaedt, Emilia Bernsdorf, Kai Scheve, Leon Seidel und Henning Peker zu sehen. Regie führte Stanislaw Mucha, das Drehbuch stammt von Stephan Brüggenthies und Andrea Heller.

14. September 2020: hr2-kultur mit neuen Angeboten

Bild © hr/Sebastian Reimold

hr2-kultur hat ein verändertes Sendeschema: Neu im Programm sind unter anderem ein Kriminalhörspiel am Mittwoch, die Sendung "Zwei bis vier – Menschen und ihre Musik", bei der prominente Gäste die Musik vorstellen, die sie geprägt hat, sowie die Reihe "Archivschätze", in der historische hr-Aufnahmen aus Musik, Literatur, Hörspiel und Zeitgeschichte zu hören sein werden. Die beliebten Sendungen "Doppelkopf" und "Der Tag" bleiben bestehen und sind weiterhin als Podcasts verfügbar.

2. Oktober 2020: hr hat die "Beste Comedy-Show"

Die preisgekrönten Zwillinge Benni und Dennis Wolter aus dem "World Wide Wohnzimmer" Bild © Nadine Dilly

Der Deutsche Comedypreis 2020 geht in der Kategorie "Beste Comedy-Show" an "World Wide Wohnzimmer", das der hr für das Content-Netzwerk "funk" zuliefert. Gastgeber im "World Wide Wohnzimmer" sind die Zwillinge Dennis und Benni Wolter. In diesem Jahr wurden die Gewinner des Deutschen Comedypreises erstmals von den Zuschauer*innen per Online-Voting gewählt.

5. Oktober 2020: Start der YOU FM Good Morning Show

Timo Killer und Benne Schröder moderieren gemeinsam in YOU FM. Bild © hr/Ben Knabe

Neues Team, neue Show: Timo Killer und Benne Schröder moderieren gemeinsam in YOU FM, dem jungen Radioprogramm des Hessischen Rundfunks die "YOU FM Good Morning Show". Von Montag bis Freitag, 5:30 bis 10 Uhr, begleitet das neue Duo die YOU FM-Community in den Tag.

14. bis 18. Oktober 2020: Die Frankfurter Buchmesse digital

Christian Berkel, Moderatorin Bärbel Schäfer, Cornelia Funke und Bas Kast Bild © hr/Gerald von Foris/Sebastian Reimold/Dressler/Michael Orth/Gene Glover/Diogenes Verlag

Mit Live-Übertragungen, Sondersendungen und Specials in Hörfunk, Fernsehen und online berichtet der hr als federführende ARD-Anstalt von der Frankfurter Buchmesse, die in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nahezu ausschließlich im Internet stattfindet. Mit "What a mess - der Buchmesse Podcast" bietet der hr zudem einen Audio- und Video-Podcast zur Messe an.

22. Oktober 2020: Hessischer Film- und Kinopreis an Marc Bauder

"Wer wir waren" ist eine dramaturgisch und visuell überzeugende Reise. Bild © hr

Beim Hessischen Film- und Kinopreis 2020 wird "Wer wir waren" von Marc Bauder als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. Das vom gleichnamigen Buch von Roger Willemsen inspirierte filmische Essay entstand als ARD-Koproduktion unter Federführung des hr, die Redaktion hatte Esther Shapira. Da Corona-bedingt keine öffentliche Preisverleihung stattfinden konnte, wurden die Gewinner in einem "Hauptsache Kultur Spezial" im hr-fernsehen verkündet.

27. Oktober 2020: "hr Retro" – audiovisuelles Erbe auf Abruf

Die "Ski-Schule für jedermann" lockt Wintersportler aus Frankfurt nach Gersfeld in der Rhön. Bild © hr

Im Rahmen der Archivoffensive zum "Welttag des audiovisuellen Erbes" der UNESCO stellen die ARD und das Deutsche Rundfunkarchiv historische Archivbeiträge online. Nach und nach sollen rund 40.000 zeitgeschichtlich relevante Videos auf der Themenseite "ard Retro" zentral über die ARD-Mediathek abrufbar sein. Auch der Hessische Rundfunk öffnet sein Archiv und startet "hr Retro" mit einer kleinen Auswahl von historischen Originalbeiträgen aus "Abendschau" und "Hessenschau", das Angebot wird schrittweise erweitert.

27. Oktober 2020: Tobias Kämmerer gewinnt bei "Gefragt – Gejagt"

hr3-Moderator Tobias Kämmerer spendet seinen Anteil an die Stiftung Bärenherz. Bild © Ben Knabe

In einer Spezialausgabe des ARD-Vorabendquiz' "Gefragt – Gejagt" geht Tobias Kämmerer, Moderator der hr3 Morningshow, gemeinsam mit hr3-Hörerin Anne und einem Team von Bayern 3 ins Duell gegen einen der berühmten "Jäger". In einem spannenden Finale setzt er sich gegen "Quizvulkan" Manuel Hobiger durch. Für sein Team erspielt Kämmerer 2.500 Euro. Seinen Anteil spendet er an die Stiftung Bärenherz.

28. und 31. Oktober 2020: 51. Deutsches Jazzfestival Frankfurt

Django Bates Belovèd Bild © hr/Nick White

Trotz Corona-Pandemie findet das Deutsche Jazzfestival Frankfurt an zwei Abenden statt. Am Eröffnungsabend feiern Django Bates' Belovèd und die hr-Bigband das Bebop-Genie Charlie Parker – in zwei 60-minütigen Sets, Pandemie-bedingt vor wechselndem Publikum. Am Samstag, 31. Oktober, streamen SH4aikh 9 extended, Johanna Summer und KUU! live aus dem Hörfunkstudio II des hr. Das schon vor der Corona-Pandemie entwickelte 5-tägige Programm wird auf das nächste Jahr verschoben.

4. November 2020: Konzerte - trotz leerer Säle

Bild © hr/Ben Knabe/Dirk Ostermeier

Nach der Corona-bedingten Absage aller Eigenveranstaltungen mit Publikum am 29. Oktober 2020 entscheiden sich das hr-Sinfonieorchester und die hr Big Band, ihre November-Konzerte live aus dem hr-Sendesaal zu streamen. Die Streams starten am Mittwoch, 11. November 2020 mit einem Konzert des hr-Sinfonieorchesters unter der Leitung von Andrew Manze mit den Solisten Isabelle Faust und Antoine Tamestit. Auch alle für Dezember geplanten Konzerte werden gestreamt.

8. November 2020: Alles neu bei der "hessenschau"

Das Moderationsteam der "hessenschau": Hülya Deyneli, Daniel Johé, Kristin Gesang und Andreas Hieke Bild © hr/Ben Knabe

Ein neues Studio, eine neue Moderatorin, ein neues, medienübergreifendes Sounddesign und ein neues Layout – die "hessenschau" verändert sich im Fernsehen, im Radio, Online und in den sozialen Netzwerken. Neu im Moderationsteam ist Hülya Deyneli, die zuvor bereits Nachrichtensprecherin der Sendung war. Sie moderiert die "hessenschau" jetzt im Wechsel mit Kristin Gesang, Andreas Hieke und Daniel Johé.

8. November 2020: Publikumspreis der ARD Hörspieltage an Andrea Geißler

Autorin Andrea Geißler wird im Rahmen der ARD Hörspieltage 2020 für die hr2-Produktion "Hyperbolische Körper" mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Regie führte Ulrike Haage, die auch die Musik für das Hörspiel komponierte. Sprecherinnen waren Jasmin Tabatabei und Valery Tscheplanowa.

10. November 2020: ARD-Jugendmedientag

Bild © hr

Der ARD-Jugendmedientag 2020, bei dem der hr zusammen mit SWR und BR die Federführung hatte, kommt in diesem Jahr direkt ins Klassenzimmer – als Webkonferenz für Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland. Rund 15.000 Schüler*innen nutzten den unmittelbaren Kontakt zu den Medienmacher*innen - die insgesamt mehr als 100 Web-Workshops waren alle ausgebucht. Zusätzlich zu den Web-Workshops hatten die ARD-Sender 12 interaktive Web-Talks angeboten. Sie liefen auf drei YouTube-Streams und waren offen für alle Interessierten. Einen der drei Streams hat der hr gehostet und aus einem Studio im Funkhaus gesendet.

11. November 2020: hr-Thementag Corona

Bild © Imago Images

Fakten, Meinungen und Perspektiven zum Leben mit Corona in Hessen: "Unser Leben mit Corona" heißt der große Thementag des Hessischen Rundfunks, der sich im Radio, im Fernsehen und im Netz mit dem Thema auseinandersetzt: so sendet unter anderem das hr-Fernsehen ein "hessenschau extra", hr-iNFO ein Interview mit einem Covid-19-Patienten und hr2-kultur berichtet über Hessens Theater im zweiten Lockdown.

11. November 2020: hr zeigt Psychodrama im Ersten

Friedrich Benning (Nicki von Tempelhoff) und Nicole Lehnert (Lilith Häßle) Bild © hr/Bettina Müller

Im Rahmen der Reihe "FilmMittwoch im Ersten" zeigt der hr das Psychodrama "Ein Schritt zu viel". Die Hauptrollen des erfolgreichen Bankers, der sich in eine mittellose Studentin verliebt, spielen Nicki von Tempelhoff und Lilith Häßle. Das Drehbuch schrieb Ulli Stephan, Regie führte Katharina Bischof.

12. November 2020: Ernst-Schneider-Preis für Markus Gürne

Marcus Niehaves (li., Redaktionsleiter und Moderator von "WISO") und Markus Gürne (re.) sind ausgezeichnet worden. In der Mitte steht Dr. Hartmut Spiesecke, Geschäftsführer Ernst-Schneider-Preis. Bild © screen art

Markus Gürne, Leiter der ARD-Börsenredaktion und Moderator des ARD-Wirtschaftsmagazins "Plusminus", wird mit dem diesjährigen Sonderpreis beim renommierten Ernst-Schneider-Preis ausgezeichnet. Den Preis erhielt Markus Gürne für die "hervorragende Wirtschaftsberichterstattung in Corona-Zeiten 2020".

16. November 2020: hr3 sendet Hessens längste Morningshow

Durch die verlängerte Sendezeit von 5 bis 11 Uhr verbringen die Hörerinnen und Hörer nicht nur ihren Morgen, sondern auch einen Teil ihres Arbeitstages mit den hr3-Moderatoren Tanja und Tobi. Bild © hr

Mehr von der hr3-Morningshow – diesen Wunsch vieler Hörer*innen erfüllt hr3 mit "Die hr3 Morningshow XXL – von 5 - 11". Das Moderatoren-Duo Tanja und Tobi begleitet die Hessen jetzt montags bis freitags sechs Stunden lang in den Tag. Die hr3 Morningshow mit Tanja und Tobi war bisher von 5 bis 9:30 Uhr zu hören. Neu in "Die hr3 Morningshow XXL – von 5 - 11" ist auch das Comedy-Format "Ungefragt Nachgefragt, Deutschlands geheimstes Radioquiz mit Jürgen Kerbel".

22. November 2020: Neuer Tukur-"Tatort" im Ersten

Wie einst Tati: Ulrich Tukur alias Felix Murot alias Walter Boenfeld auf dem Fahrrad. Bild © hr/Bettina Müller

Gleich zweifach ist Ulrich Tukur im hr-"Tatort" "Die Ferien des Monsieur Murot" zu sehen: in einer Doppelrolle spielt er sowohl den LKA-Ermittler Felix Murot als auch den Gebrauchtwagenhändler Walter Boenfeld. Regie führte Grzegorz Muskala, der – gemeinsam mit Ben Braeunlich – auch das Drehbuch schrieb.

23. November 2020: Kate Menzyk und Jan Reppahn moderieren "hr3 – der schöne Nachmittag"

Kate Menzyk und Jan Reppahn Bild © hr/Sebastian Reimold

Neu bei hr3: "hr3 – der schöne Nachmittag" mit Kate Menzyk und Jan Reppahn. Montags bis freitags begleitet das Moderations-Duo die Hörer*innen von 14 bis 18 Uhr durch den Nachmittag. Ebenfalls neu in der Sendung die Rubrik "Kates Netzteil", in der sie hilfreiche Tools vorstellt und über aktuelle Netz-Themen spricht.

25. November 2020: Orangefarbenes Leuchtfeuer gegen Gewalt an Frauen

Orange angestrahltes Funkhaus am Dornbusch, Frankfurt Bild © hr/Elisa Ellenberger

Neben Gebäuden in ganz Deutschland, darunter die Europäische Zentralbank, die Paulskirche und die Alte Oper in Frankfurt, erstrahlt auch das Funkhaus am Dornbusch zum Auftakt der UN-Kampagne "16 Days of Activism against Gender-Based Violence" am Abend in orangefarbenem Licht. Mit der Teilnahme an der Aktion möchte der hr – gemeinsam mit vielen anderen Institutionen – ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzen.

29. November 2020: Start der hr-Weihnachtsspendenaktion 2020

Bild © hr

Im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsaktion berichtet der hr über die Arbeit der neun hessischen TelefonSeelsorgen und macht zusätzlich mit Radiotrailern auf deren Hilfsangebote aufmerksam. Ziel der Aktion ist es, nicht nur Spenden zu sammeln, sondern auch für ehrenamtliches Engagement zu werben. Mit Erfolg: Insgesamt kommen mehr als 45.000 Euro an Spendengeldern zusammen, gleichzeitig motivieren die Berichte und Trailer viele Menschen in Hessen, sich selbst bei der TelefonSeelsorge zu engagieren.

2. Dezember 2020: DJV kürt "Fahrstuhlgate" zum Pressefoto des Jahres

Das "Presse-Foto des Jahres": Fünf Politiker dicht gedrängt in einem Aufzug - und das mitten in der Corona-Pandemie. Bild © Bodo Weissenborn

Der Deutsche Journalistenverband Hessen und Thüringen prämiert ein hessenschau.de-Foto als "Presse-Foto des Jahres": Fünf Politiker dicht gedrängt in einem Aufzug - und das mitten in der Corona-Pandemie. Aufgenommen hatte es Bodo Weissenborn (bis August 2020 hessenschau.de-Reporter) im April 2020 in der Uniklinik Gießen. Das Foto hatte deutschlandweit Wellen geschlagen, denn im Aufzug standen neben dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier, Regierungssprecher Michael Bußer (beide CDU), Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Kanzleramtschef Helge Braun (beide CDU).

4. Dezember 2020: hr zeigt Lübcke-Dokudrama im Ersten

Tatrückblende – Stephan Ernst (Robin Sondermann) beobachtet die Terrasse von Walter Lübcke aus der Ferne. Bild © hr/Daniel Dornhoefer

"Schuss in der Nacht – Die Ermordung Walter Lübckes" lautet der Titel des Dokudramas von Raymond Ley, das der hr im Ersten sendet. Der 90-minütige Film über den tödlichen Angriff auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Juni 2019 verbindet Spielszenen mit dokumentarischem Material. Das Dokudrama ist eine ARD-Koproduktion von NDR, SWR und rbb.

24. Dezember 2020: Die "hr3-Weihnachtsgeschichte" – ein Hörspiel für die ganze Familie

Die "hr3-Weihnachtsgeschichte" Bild © hr/Imago Images/Klaus Sahm, picture-alliance/dpa/Adobe Stock/hr3

Die berühmteste Weihnachtsgeschichte der Welt - Charles Dickens' "A Christmas Carol"- feiert mit der "hr3-Weihnachtsgeschichte" eine besondere Premiere als aufwendig produziertes und hochkarätig besetztes Hörspiel. Neben den Schauspielern Cathlen Gawlich und Stefan Kaminski, die gleich mehreren Figuren ihre Stimmen geliehen haben, wirkten unter anderem die hr3-Morningshow-Moderatoren Tanja und Tobi mit sowie Mark Forster, Samu Haber, Stefanie Heinzmann, Joris, Johannes Oerding, Maddin Schneider, Michael Mittermeier, Eckard von Hirschhausen, Andrea Sawatzki, Sonja Zietlow, Jan Hofer, Jürgen von der Lippe, Frank Elstner, Silbermond, Olivia Jones, Lea, Mundstuhl, Badesalz, Alexander Klaws und Dragoslav Stepanovic. Regie führte Leonhard Koppelmann, der Soundtrack wurde komponiert und gespielt vom hr-Sinfonieorchester.

31. Dezember 2020: Berthold Tritschler geht in den Ruhestand

hr-Betriebsdirektor Berthold Tritschler geht in den Ruhestand. Bild © Katrin Denkewitz

hr-Betriebsdirektor Berthold Tritschler geht in den Ruhestand. Tritschler kam im Mai 2004 als Bereichsleiter der Fernsehproduktion zum Hessischen Rundfunk. Die hr-Betriebsdirektion leitete er seit Oktober 2009, im März 2016 wurde er zudem stellvertretender Intendant des hr. Am 1. Januar 2021 wird Stephanie Weber, zuvor Verwaltungs- und Betriebsdirektorin des Saarländischen Rundfunks, neue Betriebsdirektorin des hr.