In eigener Sache

In eigener Sache Korrekturen 2018

Der Hessische Rundfunk (hr) sieht sich als öffentlich-rechtlicher Sender in einer besonderen Verpflichtung gegenüber seinen Zuhörer*innen, Zuschauer*innen und Leser*innen. Wer an sieben Tagen der Woche in sechs Radiowellen, im Fernsehen und Online dem Publikum ein breit gefächertes Programm bietet, dem können trotz sorgfältiger Prüfung auch Fehler unterlaufen.



Dazu bekennen wir uns. Deshalb haben wir im September 2015 auf hr.de nach dem Vorbild von heute.de die Rubrik "Korrekturen" eingerichtet. Auf der Korrekturseite werden sowohl technische Pannen als auch faktische Fehler im Hörfunk und Fernsehen aufgenommen. Das können Fehler sein, die wir selbst erkennen, und solche, auf die uns unsere Zuhörer*innen und Zuschauer*innen aufmerksam machen.



Wir arbeiten mit Gewissenhaftigkeit daran, Fehler zu vermeiden. Wo sie trotzdem passieren, werden wir sie chronologisch – und mit Korrekturen versehen – aufführen. Die Korrekturen spiegeln wir gebündelt hier auf der Unternehmensseite des hr.



Zusätzlich werden die Berichtigungen bei der jeweiligen Welle oder der jeweiligen Fernsehsendung eingestellt.



Wir verstehen die Korrekturseite als Beitrag zur Offenheit und Transparenz gegenüber Publikum und Beitragszahlern.



Manfred Krupp, Intendant des hr

Weitere Informationen Mittwoch, 28. November 2018 hessenschau.de und Hörfunknachrichten, 27. November 2018

Falsche Interpretation einer E-Mail Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Mittwoch, 28. November 2018 maintower kriminalreport, 25. November 2018

Falsche Interpretation einer Grafik Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Mittwoch, 21. November 2018 hr-iNFO, 13. November 2018

Fehlerhafte historische Einordnung Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Freitag, 16. November 2018 maintower, 15. November 2018

Versprecher im News-Block Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Freitag, 26. Oktober 2018 hr-iNFO, 24. Oktober 2018

Falsche Bezeichnung Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Donnerstag, 11. Oktober 2018 hr3, 11. Oktober 2018

Fehlende Neutralität Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Mittwoch, 10. Oktober 2018 hessenschau, 5. Oktober 2018

Falsche Formulierung Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Dienstag, 9. Oktober 2018 hessenschau.de, 5. Oktober 2018

Falsche Zahlenangabe Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Montag, 8. Oktober 2018 hr-inforadio.de, 4. Oktober 2018

Fehlende Informationen Ende der weiteren Informationen