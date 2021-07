Auch im zweiten (Corona-) Jahr nicht in der Goldhalle, sondern virtuell übers Netz: Mit wortgewandten Texten stellt der preisgekrönte Poetry-Slammer Finn Holitzka die Preise und deren Sponsoren vor.

Kategorie "Bester Film"

Videobeitrag Video zum Video Finn Holitzkas Gedicht zum "Besten Film" [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Die Schüler*innen der Dreieichschule Langen gewannen mit ihrem Film "Mein Weg ist ein Labyrinth" in der Kategorie "Bester Film". Sponsor Dr. Frank Schillinger vom Sparkassen-Giroverband Hessen-Thüringen würdigte die Preisträger.

Kategorie "Beste Story"

Videobeitrag Video zum Video Finn Holitzkas Gedicht zur "Besten Story" [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Die Schüler*innen der Obermayr Business School Wiesbaden erhielten den ersten Preis in der Kategorie "Beste Story" für ihren Film "Man kann alles erreichen !?". Der Sponsor des Preises war die Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern, vertreten durch Andreas Haberl.

Kategorie "Beste Schauspielerische Leistung"

Videobeitrag Video zum Video Finn Holitzkas Gedicht zur "Besten schauspielerischen Leistung" [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Die Drachenschule Odenwald e. V. Wald-Michelbach erhielt für den Film "Lenas Traum" den ersten Preis in der Kategorie "Beste Schauspielerische Leistung". Diesen stiftete der Hessische Kultusminister, Prof. Dr. R. Alexander Lorz.

Kategorie "Innovationspreis"

Videobeitrag Video zum Video Finn Holitzkas Gedicht zum "Innovationspreis" [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Den Innovationspreis gewannen die Schüler*innen der Klingerschule Frankfurt für ihren Film "Was jetzt?". Sie erhielten den Preis von der Vereinigung der hessischen Unternehmensverbände, repräsentiert durch Sabine Stoll Wewior.

Kategorie "Bester Newcomer"

Videobeitrag Video zum Video Finn Holitzkas Gedicht zum "Besten Newcomer" [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Die Schüler*innen der Leo-Sternberg-Schule Limburg erhielten den ersten Preis in der Kategorie "Bester Newcomer" für ihren Film "Ausbildungsdruck - under pressure". Geschäftsführer Dr. Udo Lemke konnte den Preis im Namen der Provadis - Partner für Bildung und Beratung GmbH an die Gewinner vergeben.

Kategorie: "Sonderpreis für Inklusion"

Videobeitrag Video zum Video Finn Holitzkas Gedicht zum Sonderpreis "Inklusion" [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Die Schüler*innen der Beruflichen Schulen Biedenkopf, Biedenkopf erhielten den "Sonderpreis für Inklusion" für ihren Film "The next chapter". Sponsor des Preises ist die DGB-Jugend Hessen-Thüringen, vertreten durch Gregor Gallner.

Kategorie: "Motivationspreis"

Videobeitrag Video zum Video Finn Holitzkas Gedicht zum "Motivationspreis" [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Die Schüler*innen der Kaufmännischen Schulen des Lahn-Dill- Kreises Dillenburg erhielten den Motivationspreis für ihren Film "Think global". Sponsor des Preises ist der Landesarbeitskreis der Hessischen Medienzentren e.V., vertreten durch Bernhard Bauser.