Diese Filme haben den Wettbewerb gewonnen.

Weitere Informationen Kategorie: Bester Film Ende der weiteren Informationen

Dreieichschule, Langen – "Mein Weg ist ein Labyrinth"

Videobeitrag Video zum Video Dreieichschule, Langen – "Mein Weg ist ein Labyrinth" [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Welche Wege muss man einschlagen, um das Ziel einer glücklichen beruflichen Zukunft zu erreichen? Einige dieser komplizierten Entscheidungen, die man als junger Mensch treffen muss, erweisen sich in diesem Video als verschlungen und geradezu labyrinthisch.

Weitere Informationen Kategorie: Beste Story Ende der weiteren Informationen

Obermayr Business School, Wiesbaden – "Man kann alles erreichen!?"

Videobeitrag Video zum Video Obermayr Business School, Wiesbaden – "Man kann alles erreichen!?" [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Diese Probleme kennen viele bei Vorstellungsgesprächen: Sie sagen, es kommt nur auf das Können an und nicht auf Aussehen, Religion oder Herkunft. Aber ist das die Wahrheit?

Weitere Informationen Kategorie: Beste Schauspielleistung Ende der weiteren Informationen

Drachenschule Odenwald e.V., Wald-Michelbach – "Lenas Traum"

Videobeitrag Video zum Video Drachenschule Odenwald e.V., Wald-Michelbach – "Lenas Traum" [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Lena hat keine Lust mehr auf die Schule. Sie würde viel lieber auf eine Designerschule gehen und als Modedesignerin durchstarten. Aber wie realistisch ist dieser Traum?

Weitere Informationen Kategorie: Bester Newcomer Ende der weiteren Informationen

Leo-Sternberg-Schule, Limburg – "Ausbildungsdruck - under pressure"

Videobeitrag Video zum Video Leo-Sternberg-Schule, Limburg – "Ausbildungsdruck - under pressure" [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Der Weg zum richtigen Beruf kann lang, schwierig und kompliziert sein. Wie gut, wenn es eine Challenge geben würde, die junge Menschen bei dieser Suche unterstützt. In diesem Film ist sie Lous Rettung.

Weitere Informationen Kategorie: Innovationspreis Ende der weiteren Informationen

Klingerschule, Frankfurt – "Was jetzt?"

Videobeitrag Video zum Video Klingerschule, Frankfurt – "Was jetzt?" [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Nach der Schulzeit kommt die Ausbildung – oder doch nicht? Die Schüler in diesem Film wägen ab – was spricht für und was gegen eine Ausbildung? Zu welchem Ergebnis werden sie am Ende kommen?

Weitere Informationen Kategorie: Motivationspreis Ende der weiteren Informationen

Kaufmännische Schulen des Lahn-Dill-Kreises, Dillenburg - "Think global"

Videobeitrag Video zum Video Kaufmännische Schulen des Lahn-Dill-Kreises, Dillenburg - "Think global" [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Wie wird das Thema Schule und Ausbildung tausende Kilometer von Deutschland entfernt gesehen? Durch die Berufsschule TAVOTI in Uganda wird ein Einblick in die Probleme und den Alltag der Schülerinnen und Schüler in dem Ostafrikanischen Land gegeben.

Weitere Informationen Kategorie: Förderpreis für Inklusion Ende der weiteren Informationen

Berufliche Schulen Biedenkopf, Biedenkopf – "The next chapter"

Videobeitrag Video zum Video Berufliche Schulen Biedenkopf, Biedenkopf – "The next chapter" [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Stress Zuhause, Druck in der Schule und dann noch einen Ausbildungsplatz suchen – Kai ist überfordert und unmotiviert. Aber er bekommt Hilfe und gibt nicht auf. Aber reicht das? Wird er einen interessanten Ausbildungsplatz finden?