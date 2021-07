Diese Filme haben eine Nominierung erhalten.

Weitere Informationen Kategorie: Bester Film Ende der weiteren Informationen

Freie Christliche Schule, Frankfurt - "Ab ins Ref"

Drei Referendare müssen das erste Mal ganz alleine eine Klasse unterrichten. Wurden sie im Studium gut auf diese Situation vorbereitet? Und ist dieser Beruf überhaupt etwas für sie? Zweifel kommen auf!





Oberzent Schule, Oberzent - "Meine Ausbildung"

Antonias Berufswunsch wird von ihrem Umfeld abgelehnt. Anstelle der angestrebten Ausbildung als Verfahrensmechanikerin für Kunststoff möchten Familie und Freunde, dass sie studiert und einen typisch weiblichen Beruf erlernt. Wird sie sich durchsetzen können?

Weitere Informationen Kategorie: Beste Story Ende der weiteren Informationen

Berufliche Schulen Untertaunus, Taunusstein - "Ein vernetzter Mord"

Ein Mord an der Schule! Die zwei Detektive Bitti Bit und Bytie Byte ermitteln. Werden Sie den Täter finden? Und was war sein Motiv? Und was hat das alles mit "Ausbildung" zu tun?





Friedrich-Ebert-Schule, Schwalbach am Taunus – "Wach auf!"

Es ist Roses erster Ausbildungstag und gleich passiert ihr ein großer Fehler. Was soll sie nun tun: Den Fehler zugeben oder versuchen, ihn zu verheimlichen?

Weitere Informationen Kategorie: Beste Schauspielleistung Ende der weiteren Informationen

Marienschule, Fulda - "Ausbildung-(K)ein Spaß für die ganze Familie"

Jeder in Livs Familie hat einen Plan für ihre berufliche Zukunft. Und genau das ist das Problem, denn bei den meisten sind diese Pläne sehr weit von dem entfernt, was Liv sich selbst wünscht. Wird sie sich für ihren Traumberuf durchsetzen können?





Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten, Gießen - "Nicht mal Corona kann uns stoppen!"

Die Idealbilder, die Ausbildende und Auszubildende voneinander haben, sind oft nicht sehr realitätsnah. Falsche Selbsteinschätzung auf der einen Seite und unzureichendes Informieren auf der anderen werden in diesem Clip parodiert.

Weitere Informationen Kategorie: Bester Newcomer Ende der weiteren Informationen

Heinrich-Böll-Schule, Hattersheim - "Erfolgreich bewerben"

Wie kann man bei einem Bewerbungsgespräch einen möglichst guten Eindruck hinterlassen? Was kann man dabei alles falsch machen? Solche und ähnliche Fragen beantwortet Anissa in diesem Film durch ein Interview mit einer Personalleiterin.





Obermayr International School, Schwalbach - "2026-Klassentreffen"

Im Jahr 2026 treffen sich ehemalige Klassenkameraden nach mehreren Jahren wieder. Jeder erzählt von seinem beruflichen Werdegang, dabei werden Berufe von Versicherungskaufmann und Innenarchitektin bis hin zum Sportlehrer thematisiert.

Weitere Informationen Kategorie: Innovationspreis Ende der weiteren Informationen

Freiherr vom Stein-Schule, Frankfurt - "Stop-Motion Ausbildungs-Quiz"

Von der großen Auswahl an möglichen Berufen ist man schnell überfordert. In diesem Film werden viele von ihnen mithilfe von bis ins Detail liebevoll gemachten Stop-Motion-Sequenzen in Form eines Quiz dargestellt. Wer Lust hat, kann mitraten.





Gesamtschule am Rosenberg, Hofheim - VR-Ausbildung

Wie kann der Ausbildungsmarkt, der sehr unter der Coronakrise gelitten hat, wieder aufgepäppelt werden? Die Lösung ist eine Virtual Reality-Ausbildungsbrille; durch diese Innovation erhält der Träger ganz bequem von Zuhause aus detaillierte Einblicke in viele verschiedene Berufe. Schade, dass es sie noch nicht wirklich gibt.

Weitere Informationen Kategorie: Motivationspreis Ende der weiteren Informationen

Bertha von Suttner Schule, Nidderau - Steh' auf deinen Füßen

Was macht eigentlich ein Podologe? Welchen Abschluss braucht man, um diesen Beruf zu erlernen? Welche Schulfächer sind dabei wichtig? All das wird in der Praxis eines Medizinischen Fußpflegers anschaulich erklärt.





Gesamtschule Geistal, Bad Hersfeld - Berufsorientierung im Schulgarten

Als Alternative zum ausgefallenen Praktikum den eigenen Schulgarten umgraben? Solch einen realistischen Einblick in den Beruf des Landschaftsgärtners bekommt eine neunte Klasse in diesem Film.