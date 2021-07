Das Ende des Ersten Weltkriegs – für die Menschen in Europa der Beginn einer Reise ins Ungewisse. Der Krieg hat die alte Ordnung hinweggefegt. Demokratie, Kommunismus und Faschismus konkurrieren um die beste Utopie – intensiv, leidenschaftlich und oft gewaltsam.

Die Schicksale von vierzehn Menschen machen Geschichte in einer Zeit gewaltigen gesellschaftlichen Umbruchs erlebbar. Ein transnationales Projekt des SWR .

Montag, 11.10.2021, 07:20 Uhr

1/8 Überleben

SWR 29'42''



Dienstag, 12.10.2021, 07:20 Uhr

2/8 Frieden

SWR 29'52''



Mittwoch, 13.10.2021, 07:20 Uhr

3/8 Entscheidungen

SWR 29'50''

Donnerstag, 14.10.2021, 07:20 Uhr

4/8 Revolution

SWR 29'53''

Freitag, 15.10.2021, 07:20 Uhr

5/8 Crash

SWR 29'43''

Montag, 18.10.2021, 07:20 Uhr

6/8 Versprechen

SWR 29'59''

Dienstag, 19.10.2021, 07:20 Uhr

7/8 Verrat

SWR 29'47''

Mittwoch, 20.10.2021, 07:20 Uhr

8/8 Krieg

SWR 29'36''

Donnerstag, 21.10.2021, 07:20 Uhr

Wir leben weiter: Jüdisches Leben in Frankfurt nach 1945

hr 29'48''



Wie konnte nach 1945 in Frankfurt wieder jüdisches Leben entstehen? Nach der Shoah? Mit dem Trauma der Konzentrations- und Vernichtungslager? Von den Frankfurter Juden, die nicht rechtzeitig vor dem Nazi-Terror fliehen konnten, überlebten nur wenige die Shoah.

Videobeitrag Video zum hr-fernsehen.de Video Wir leben weiter [zur hr-fernsehen.de Videoseite ] Video Drei Generationen-Familie Ziper beim Schabbat. Bild © hr Ende des Videobeitrags

Freitag, 22.10.2021, 07:20 Uhr

Demokratische Grundwerte für alle!

Judenhass - was tun gegen eine mörderische Ideologie?

aus: Respekt

BR 28'18''



Laut einer aktuellen Studie denkt ein Viertel der Deutschen antisemitisch. Warum Antisemitismus (immer noch) so häufig vorkommt und wie er am besten zu bekämpfen, will Christina Wolf für „Respekt“ herausfinden.