Der Verstand regiert die Welt? Von wegen: Unser Gehirn erledigt fast 90 Prozent von allem, was wir tun - ganz automatisch und ohne uns -Thema in "Wissen und mehr" in der Karwoche.

Wir, also unser Bewusstsein, sind schon mit vier bis fünf Informationseinheiten gleichzeitig überfordert. Unbewusste Schaltkreise in unseren Köpfen können 200.000 Mal mehr Daten bearbeiten. Deswegen versucht unser inneres Navigationssystem ständig ohne uns zu Recht zu kommen, auch in der Liebe. Am Beispiel von Martha und Jake dreht sich in der dreiteiligen Dokumentation "Das automatische Gehirn" alles um die Magie, das Wissen und die Macht des Unbewussten.

Montag, 29.03.2021, 07:20 Uhr

1/3 Die Magie des Unbewussten

SWR 29'55''



"Die Magie des Unbewussten" begleitet Neurowissenschaftler in aller Welt bei überraschend unterhaltsamen Experimenten: In Phoenix, Arizona, erforscht das Wissenschaftlerpaar Susana Martinez-Conde und Stephen Macknik die Neurologie von Zaubertricks. Walter Mischel stellt in Stanford die Willenskraft von Vierjährigen mit "Mäusespeck" auf die Probe.

Dienstag, 30.03.2021, 07:20 Uhr

2/3 Das Wissen des Unbewussten

SWR 29'49''



Aufwändige 3D-Animationen geben ungeahnte Einblicke in die Köpfe der beiden Protagonisten Martha und Jake, eines jungen Liebespaars. Sie zeigen: Der Verstand ist schnell überfordert, wenn es darum geht, alle Informationen rational zu analysieren und uns so sicher durch den Alltag zu navigieren. Daher fällen wir blitzschnell Entscheidungen und Urteile über andere Menschen. Ohne bewusst darüber nachzudenken, beurteilen wir zum Beispiel Mimik, Gestik und Stimme unserer Mitmenschen. Dabei spielen Routine und Erfahrung eine Rolle: Mit Surf-Kameramann Mickey Smith begibt sich "Das Wissen des Unbewussten" in der meterhohen Brandung vor Irlands Westküste auf die Suche nach der Macht menschlicher Intuition. Dass Erwartungen aber bisweilen kreative Entscheidungen blockieren können, zeigt Allan Snyder von der Universität Sydney mit verblüffenden Streichholztests. Die Zuschauer können dabei mitraten und so am eigenen Leib erfahren: Unser Gehirn trickst uns ständig aus.

Mittwoch, 31.03.2021, 07:20 Uhr

3/3 Die Macht des Unbewussten

SWR 29'57''



Verliebt sein bedeutet für unser Gehirn regelrecht Stress. Und auch in anderen Situationen hat der Verstand erstaunlich wenig Einfluss auf unsere Entscheidungen. Wie tickt der Mensch wirklich? Neurowissenschaftler John Bargh von der Universität Yale stellt fest, dass die Beschaffenheit der Stühle, auf denen wir sitzen, unbewusst unseren Verhandlungsstil bestimmen. Und in Berlin weist John Dylan Haynes nach, dass unser Gehirn bis zu sieben Sekunden vor uns Entscheidungen fällt. Nicht nur Wissenschaftler Allan Snyder ist heute überzeugt: "Bewusstsein ist nur eine PR-Aktion Ihres Gehirns, damit Sie denken, Sie hätten auch noch was zu sagen."

Donnerstag, 01.04.2021, 07:20 Uhr

Netzwerk Nerven

aus: total phänomenal

SWR 14'48''





Ohne die feine "Verkabelung", die unseren gesamten Körper durchzieht, könnten wir nicht mal den kleinen Finger krumm machen. Vieles ist also reine "Nervensache". Das wissen auch die Artisten des Zirkus FlicFlac, die täglich ihr "Nervenkostüm" trainieren, um Höchstleistungen zu vollbringen. Ein Blick in das Innere des Körpers zeigt, wie das Wunderwerk Nervensystem funktioniert.



Das Gehirn

aus: total pänomenal

SWR 14'40''



Das Gehirn zählt zu den erstaunlichsten Organen des Menschen. Es ist so komplex, dass es bis heute nur zum Teil erforscht ist. Eine Reise in unseren Denkapparat zeigt, was Wissenschaftler bisher über den Aufbau des Gehirns herausgefunden haben, wie unser Gedächtnis funktioniert und dass Lernen „Nervensache“ ist.

Protagonistin ist die erfolgreiche Gedächtnissportlerin Dorothea Seitz. Die 18-jährige Junioren-Weltmeisterin zeigt uns, wie sie ihre grauen Zellen fit hält. Der Film dokumentiert den normalen Tagesablauf der Schülerin ebenso, wie ihre anspruchsvollen Denkübungen und Wettbewerbe. Was dabei in Dorotheas Gehirn passiert, zeigen Experimente im Kernspintomografen und 3D-Animationen.

Freitag, 02.04.2021, 07:20 Uhr

"Wissen und mehr" entfällt am Karfreitag.