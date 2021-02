Englisch ist eine Weltsprache. Du brauchst sie im Urlaub, im Unterricht und immer mehr auch im Alltag. Wir helfen dir dabei, die englische Sprachwelt zu erschließen - zum Beispiel im Zoo!

Montag, 22.03.2021, 07:20 Uhr

At the zoo - Adjektive steigern: big, bigger, the biggest

BR 14'56''



Kleine, kleinere und kleinste Tiere gibt es natürlich auch im Englischen. Wir zeigen dir, wie man Adjektive richtig steigert und wie man sich die Regeln einfach merken kann.

The hovercraft championship - Interview & question: isn't it?

BR 15'02''



Das kannst du schon, stimmt's? Das ist ein typischer Aussagesatz mit einem Frageanhängsel. Auf Englisch heißen diese Anhängsel question tags. Sie sind wichtig - und gar nicht schwer zu lernen.

Dienstag, 23.03.2021, 07:20 Uhr

Loads of letters - Briefe u. E-mails

BR 16'00''



Hast du schon mal versucht, eine persönliche Nachricht auf Englisch zu schreiben - vielleicht als E-Mail oder Brief? Ohne Hilfe ist das nicht einfach, mit unseren Tipps schon.

Flying without fear - Adverbien: quickly, happily, well

BR 14'40''



Adjektiv klingt zwar so ähnlich wie Adverb, ist aber etwas ganz anderes. Im Englischen musst du aufpassen: Eines der beiden Wörter bekommt ein -ly angehängt. Wir erklären dir, wie du sie unterscheidest und wann du sie brauchst.

Mittwoch, 24.03.2021, 07:20 Uhr

At the dentist's - Let's and don't

BR 13'50''



Relax and use GRIPS. Das ist ein Aufforderungssatz. Auf Englisch sagt man dazu imperative oder command. Don't worry: Wir erklären dir ganz einfach, wann und wie du die Befehlsform im Englischen benutzt.

At the old printer's - Bindewörter: and, or, but

BR 14'02''



Bindewörter sind fast in jedem Satz zu finden. Im Deutschen fallen dir davon sicher eine Menge ein: und, oder, aber, dass, sondern, zuerst ... Auch im Englischen brauchst du die conjunctions, um Wörter zu verbinden.

Donnerstag, 25.03.2021, 7:20 Uhr

At the animal home - Should / shouldn't

BR 14'15''



Du kannst, du sollst, du musst - ist dir schon einmal aufgefallen, wie oft du solche Wörter benutzt? Das sind sogenannte Modalverben - und die gibt es auch im Englischen. Wir zeigen dir, wann du wie should und shouldn't benutzt.

They are working - Plane maintenance. Present progressive

BR 14'38''



Das kennst du auch: Du telefonierst und schilderst deinem Gesprächspartner, was du gerade tust - er kann dich ja nicht sehen. Das kannst du auch auf Englisch machen - mit der Verlaufsform der Gegenwart. Die ist gar nicht schwer.

Freitag, 26.03.2021, 07:20 Uhr

At the koi farm - Grundzahlen: one, hundred, thousand

BR 14'15''



Three, two, one: Jetzt sind die Grundzahlen dran. Auf Deutsch ist das Zählen ja ganz einfach. Und auf Englisch ist es nicht viel schwerer, nur ungewohnter. Wir helfen dir dabei. Go!

At the factory museum - Reflexivpronomen: myself, himself, themselves

BR 15'09''



Die Aufschrift "Do it yourself" kannst du zum Beispiel im Baumarkt finden. Sie bedeutet: "Mach es selbst" und enthält das rückbezügliche Fürwort "selbst". Im Englischen gibt es hierfür verschiedene Formen.