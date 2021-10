Muss die Vorweihnachtszeit durch die Geschenkesuche im Stress enden? Wie wird Weihnachten eigentlich auf Island gefeiert? Und: Ein Reporter macht sich auf die Suche nach Weihnachten. In dieser Themenwoche von "Wissen und mehr" im hr-fernsehen.

Montag, 20.12.2021, 07:20 Uhr

Diesmal schenken wir uns nichts, oder?

aus: Engel fragt

HR 28'45''

Hier das Buch gekauft, da noch schnell den Gutschein besorgt und parallel im Internet das Lieblingsparfüm bestellt: Schenken bedeutet für viele einfach nur Stress. Gerade zu Weihnachten gleicht der Besuch in vielen Einkaufszentren einem Spießrutenlauf, lange Schlangen an den Kassen und Gedränge in den Gängen sind programmiert.

Dienstag, 21.12.2021, 07:20 Uhr

Feiertag! Sengelmann sucht Weihnachten



NDR 29'28''

Weihnachten ist für die meisten Menschen wohl der wichtigste Feiertag des Jahres: Fest der Familie, Fest des Schenkens, Fest des Friedens und des Lichts. Aber was ist die Geschichte dahinter? Julian Sengelmann, Musiker und Schauspieler, will’s wissen. Er stößt auf eine herzerwärmende Erzählung, reist nach Jerusalem und Bethlehem, um dem Hintergrund der Geschichte auf die Spur zu kommen. In Israel trifft er unter anderem einen Mönch, einen Rabbiner, einen islamischen Religionsgelehrten und einen Archäologen, macht in der sogenannten Geburtsgrotte in Bethlehem ungewohnte Erfahrungen und kehrt schließlich zurück mit der Frage, was denn nun der Weihnachtsmann und die Weihnachtsparty auf der Reeperbahn mit all dem zu tun haben. Aber auch darauf finden sich schließlich Antworten.

Mittwoch, 22.12.2021, 07:20 Uhr

Dossier: Erinnerung

Ein Film von Alexander Stenzel



HR 28'33''

Donnerstag, 23.12.2021, 07:20 Uhr

Weihnachten auf Island

WDR 29'05''

Island – die größte Vulkaninsel der Welt, knapp südlich unter dem nördlichen Polarkreis. Um zwei Uhr mittags steht die Sonne schon tief über dem Horizont und taucht die karge Landschaft in sanftes Abendlicht. Denn es ist Winter auf Island - genauer gesagt, einige Tage vor Weihnachten. Die Isländer stecken schon mitten in den Weihnachtsvorbereitungen.

Der Film begibt sich auf eine Reise durch die faszinierende Landschaft der Polarinsel, auf die Suche nach typisch isländischen Weihnachtsbräuchen und –geschichten, und bietet einen persönlichen Einblick in das Leben der Menschen.

Freitag, 24.12.2021

An Weihnachten entfällt "Wissen und mehr"