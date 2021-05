Der hr setzt sich für Vielfalt in der Gesellschaft und in der Arbeitswelt ein. So war Diversität auch ein Schwerpunkt in den hr-Programmen beim diesjährigen Diversity-Tag. In Anerkennung dieses Engagements wurde hr-Programmdirektorin Gaby Holzner nun mit der Urkunde "Charta der Vielfalt" ausgezeichnet.

Es ist ein Bekenntnis zu einer bunter gewordenen Gesellschaft: Auch der hr hatte den 8. Deutschen Diversity-Tag gefeiert, mit Berichten, Reportagen, Interviews und Spielfilmen in allen Facetten in den Programmen. Für dieses besondere Engagement, das Thema Diversität im hr-Hörfunk, im hr-fernsehen und online in den Vordergrund zu stellen, ist Programmdirektorin Gabriele Holzner nur feierlich mit der Urkunde "Charta der Vielfalt" ausgezeichnet worden. Über diese Anerkennung habe sie sich "riesig gefreut", sagte Gabriele Holzner, und "sie wird mir ein Ansporn sein, das Thema Diversität als große Chance für den hr und als zentrale Aufgabe im Fokus zu behalten."

Diversity als Chance und Teil der Unternehmenskultur

Pandemiebedingt wurde die Urkunde des Vereins "Charta der Vielfalt e.V." stellvertretend vom vierköpfigen Diversity-Kernteam des hr im an diesem Tag fast menschenleeren hr-Sendesaal überreicht, an einem Ort, wo sonst große, orchestrale Tongebilde erklingen. Mit Antonia Ansari (Personalgewinnung), Dr. Steffen Janich (Recht), Eberhard Nembach (Programm) und Sinaida Thiel (Gleichstellungsbeauftragte) deckt das Team thematisch relevante Bereiche im Hessischen Rundfunk ab. Es hat im Juni seine Arbeit aufgenommen mit dem erklärten Ziel, Werte einer diversen Gesellschaft in umsetzbare Strategien zu übersetzen und fest in der Unternehmenskultur des hr zu verankern.

Wer ist divers und wem nutzt Diversität?

Diversität hat viele Dimensionen, wie hr-Intendant Manfred Krupp im Interview zum Diversity-Tag betont hatte. Dazu gehören "Alter, ethnische Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtliche Identität, sexuelle Orientierung und Identität, Religion und Weltanschauung sowie Behinderung". Und je diverser das Personal, desto besser lasse sich die Vision umsetzen, "Hessen in seiner Vielfalt zu verbinden". Der Sender wolle auch diversere Zielgruppen erreichen und an den hr zu binden. Deshalb bestehe die Kernaufgabe eines aktiven Diversitätsmanagements darin, "Vielfalt im hr zu erkennen und zu fördern".

Gute Strategien und ein weit verzweigtes Netzwerk

In der Strategientwicklung und der täglichen Arbeit beruft sich das Kernteam auf die Prinzipien der Charta der Diversität. Dort heißt es unter anderem: "Die Vielfalt der Mitarbeitenden mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Talenten eröffnet Chancen für innovative und kreative Lösungen." hr- Gleichstellungsbeauftrage Sinaida Thiel betont, dass die Umsetzung der Charta-Prinzipien dem übergeordneten Ziel dient, nach innen "ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorurteilen ist" und in dem alle Mitarbeitenden Wertschätzung erfahren, die Werte der Vielfalt aber auch als Botschafter nach außen transportieren. Mit Geduld und einem langen Atem wollen die vier Diversity-Manager*innen ein weit verzweigtes Netzwerk spinnen, um die Werte der Charta mit Leben zu füllen.